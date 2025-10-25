Chi era Beatrice Bellucci, la 20enne uccisa da un'auto in corsa a Roma

Aveva solo 20 anni, un sorriso luminoso e tanti sogni ancora da costruire. Beatrice Bellucci è morta nonostante i soccorsi disperati. L'incidente stradale avvenuto ieri sera in via Cristoforo Colombo, a Roma, è stato fatale. Con la sua amica si era messa in viaggio, sul sedile lato passeggero della Mini Cooper, per trascorrere una serata in centro. Improvvisamente la vettura avrebbe avuto un forte impatto con una Bmw (che correva ad alta velocità) e si è schiantata contro il tronco di un pino. Per la ragazza non c'è stato scampo.

Dietro quel nome, che ora riempie le pagine di cronaca, c'era una giovane piena di vita. Bibbi viveva all'Infernetto, quartiere residenziale della Capitale, e si divideva tra libri, amici e passioni. In passato aveva giocato nella giovanile del Roma Volley Club femminile, con il ruolo di opposta. Amava la sua città e la sua squadra: la Roma. Sui social sorrideva in maglia giallorossa, allo stadio, scrivendo semplicemente "Domeniche romane". Studiava Giurisprudenza a Roma Tre, ma il futuro da giurista le è stato strappato. E si godeva la vita, spesso in viaggio, tra il mare della Sardegna e la città. Il padre, con cui spesso andava all'Olimpico per supportare i giallorossi, è un noto direttore di banca dell'area sud di Roma.

L'ultima storia postata sul suo profilo Instagram risale proprio a ieri, all'ora di pranzo, dal Caffè Bulgari, a piazza Augusto Imperatore. Venerdì sera stava tornando in centro, come fanno tanti ragazzi, per un'altra serata spensierata. Poi il buio. Secondo le prime ricostruzioni, la Bmw guidata da un giovane - con a bordo un altro ragazzo - avrebbe colpito la Mini ad alta velocità. L'urto è stato devastante.

Anche la Roma Volley Club femminile si è unita al cordoglio: " La dirigenza della SMI Roma Volley insieme a tutto lo staff, i tecnici e le atlete si stringe in un commosso abbraccio alla famiglia Bellucci per la tragica scomparsa di Beatrice, ragazza cresciuta nel nostro settore giovanile, assurdamente uccisa nel drammatico incidente sulla Colombo ".

Una notizia tristissima per tutta la famiglia Roma Volley Club. Ciao Bea RIP

Andrea, il papà di Beatrice, è stato tra i dirigenti fondatori del club, mentre Federico - suo fratello - è stato uno dei collaboratori negli scorsi anni. "", ha concluso la società.