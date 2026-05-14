Chi era Muriel Oddenino, una dei cinque italiani morti alle Maldive

Si chiamava Muriel Oddenino, 31 anni, una dei cinque italiani morti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, quest’oggi. Originaria di Poirino, nel Torinese, era una collega di Monica Montefalcone, la professoressa associata in Ecologia all’università di Genova il cui corpo senza vita è stato recuperato al largo di Alimathà.

Chi era Muriel Oddenino

Oddenino si era laureata in Scienze naturali all’università di Torino, salvo poi proseguire gli studi a Genova. Amante del mare e delle immersioni, nonché autrice di alcuni pubblicazioni scientifiche, tra il 2023 e il 2024 ha lavorato come ricercatrice all’università di Bari. Nell’ateneo del capoluogo ligure era assegnista di ricerca del dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita. Dopo la tragica notizia, amici e conoscenti della 31enne hanno scritto alcuni messaggi di cordoglio sui suoi profili social. In molti la ricordano come “una ragazza meravigliosa, dolce e sensibile, sempre con il sorriso negli occhi e la gentilezza nel cuore”. “Ti vedevamo entrare in caffetteria, - recita un messaggio - ci chiedevi la tua focaccia e il cappuccino senza lattosio, pronta a fare due chiacchiere e regalare un momento di allegria a tutti noi. La tua presenza ci mancherà tantissimo”. E infine: “Il ricordo della tua luce, del tuo sorriso e della tua dolcezza resterà per sempre nei nostri cuori”.

La tragedia

Secondo una prima ricostruzione, i cinque cittadini italiani erano usciti per un’attività di safari boat nell’atollo di Vaavu, nei pressi di Alimathà. Come riporta l’Ansa, la polizia dell’isola avrebbe ricevuto la segnalazione della scomparsa intorno alle 13.45. Durante le ricerche in mare sarebbero stati ritrovati i corpi senza vita degli immersionisti. Sembra che il servizio meteorologico avesse emesso un’allerta gialla per quell’area, segnalando violente raffiche di vento. “I subacquei sarebbero deceduti dopo aver tentato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive”, conferma La Farnesina.

Oltre a Muriel Oddenino, le altre vittime sono: Gianluca Benedetti, operation manager di Albatros Top Boat, la società che gestiva la safari boat; Federico Gualtieri, 30 anni, laureato in ecologi; Monica Montefalcone, professoressa 51enne dell’università di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, che avrebbe compiuto 23 anni il prossimo giugno.