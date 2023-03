"Ci servono 100mila euro". Sea Watch batte cassa per riprendere il largo

La stretta attuata dal governo, che intende regolamentare l'operato delle Ong, va sempre più stretto alle Organizzazioni non governative, che dopo anni di egemonia iniziano a capire che esistono delle regole e che queste, adesso, l'Italia pretende che vengano rispettate. I piagnistei delle ultime settimane dimostrano l'insofferenza degli equipaggi, che muovono la pretesa di agire in autonomia e non sottostando alle leggi e rispettando indicazioni delle autorità marittime italiane. Questo è quanto è accaduto nell'ultimo weekend con la nave Louise Michel, fermata per 20 giorni al porto di Lampedusa, al fianco della quale di schierano le altre Ong. Intanto la Geo Barents ha annunciato di aver ripreso il mare in direzione del Mediterraneo centrale mentre la Sea Watch chiede 100mila euro in donazioni per effettuare i lavori di cantieristica, perché evidentemente non bastano quelli elargiti dal parlamento tedesco.

Sabato sera la nave di Sos Mediterranee ha sbarcato a Bari 190 migranti e in queste ore è già sulla via del Mediterraneo centrale, pronta a posizionarsi davanti alla costa libica in attesa dei barchini che nelle prossime ore partiranno in direzione dell'Italia. " La squadra di Msf a bordo di Geo Barents sta tornando nel Mediterraneo centrale, pronta a riprendere le operazioni di salvataggio in mare ", si legge nel messaggio lasciato dalla Ong su Twitter nelle scorse ore. La loro presenza a distanza così ravvicinata con la Libia è un fattore di attrazione importante per chi organizza e per chi prende il mare perché fornisce un elemento di percezione di sicurezza importante, visto anche quello che viene raccontato dai trafficanti, che rassicurano su ipotetici contatti con le navi. Ma mentre la Geo Barents sta tornando in mare, la Sea Watch non sembra poter fare lo stesso, per lo meno non a breve, visto che ha bisogno di altri 100mila euro.

Während an unserem Schiff gearbeitet wird, geraten regelmäßig Menschen im Mittelmeer in Seenot. Daher müssen wir so schnell wie möglich wieder ins Einsatzgebiet. Aber um die notwendigen Werftarbeiten vollständig durchführen zu können, fehlen uns noch 100.000 Euro. 3/4 — sea-eye (@seaeyeorg) March 22, 2023