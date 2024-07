Le cinghiate, i calci e i pugni: così in quattro hanno picchiato una coppia gay

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono immagini che nessuno vorrebbe più vedere quelle che arrivano da Roma Eur e che hanno immortalato il brutale pestaggio di una coppia di ragazzi omosessuali da parte di alcuni coetanei (almeno apparentemente). Il video è stato diffuso da Gay Center sui suoi canali e le immagini sono state inviate al servizio Gay help line, che si occupa di denunciare le violenze dai danni degli omosessuali, di qualunque matrice siano. Sono stati i due giovani a volere che le immagini avessero diffusione massima per cercare di individuare gli aggressori.

I due ragazzi, che vogliono mantenere l'anonimato, stavano rientrando da una serata trascorsa a Roma e, si legge nella denuncia di Gay Center, " mentre attraversavano la strada, mano nella mano, un'auto li ha tagliati per poi fermarsi. Un grido di uno dei due ragazzi, spaventato, ha scatenato la violenza ". Quattro persone che si trovavano a bordo di quella macchina, tra le quali anche una donna, sono scese e hanno iniziato a riversare contro i due giovani la loro violenza, corredata di irripetibili insulti omofobi. Il tutto, specifica Gay Center, " senza che nessuno intervenisse se non per filmare l’accaduto ". Uno dei due ragazzi è stato colpito con una cintura, oltre che con calci e pugni. La donna, invece, " ha colpito entrambi alla testa ".