Col bimbo a 120 all'ora in scooter senza casco: "Indegno e criminale"

In scooter a 120 all'ora con un bambino senza casco. Questa è l'immagine raccolta da alcuni automobilisti in provincia di Napoli, che hanno inviato poi il video all'onorevole Francesco Emilio Borrelli, deputato con l'Alleanza Verdi-Sinistra e presenza autorevole sul territorio campano. " A più di 120 Km/h in scooter con un bambino piccolo portato così senza casco. Tutto ciò a via Ripuaria. Che incosciente, signor Borrelli ", si legge nella didascalia che accompagna il video condiviso dal deputato, che ha utilizzato il messaggio scritto dal segnalatore per inviare il suo contributo.

Del caso si è occupato anche Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, che dai suoi social ha commentato le immagini: " Fa viaggiare un bimbo in moto a 120 all'ora senza casco. Indegno e criminale. Questo non è un 'papà' ". Dalle immagini diffuse la targa del motoveicolo non è visibile e non è chiaro se Borrelli abbia voluto, per privacy, tagliare il video in cui è visibile o se chi ha ripreso non ha pensato di inquadrare anche quella per poi effettuare una denuncia o, comunque, una segnalazione alle forze dell'ordine. Le immagini di Borrelli verranno senz'altro analizzate dagli esperti ma difficilmente sarà possibile ricavarne qualche informazione utile se non sono presenti ulteriori dettagli sul veicolo.

È inutile sottolineare i pericoli che quella persona ha corso nel trasportare il bambino in quel modo. Una caduta, o anche solo una scivolata, potrebbe avere conseguenze gravissime, se non letali, per il passeggero, che non sembra avere più di 6 o 8 anni. Purtroppo, il fenomeno dei motociclisti senza casco è particolarmente rilevante in alcune zone del Paese, dove la cultura della sicurezza stradale viene considerata per lo più un impiccio alla praticità. Ma qui si è a un altro livello ancora, perché l'adulto che guida il mezzo, che potrebbe essere il papà ma anche un fratello o chiunque altro, indossa un casco protettivo regolamentare ed è il bambino a essere messo in pericolo.

Da tempo vengono effettuate denunce pubbliche per il fenomeno, come dimostrano le inchieste di Striscia la Notizia che più volte hanno documentato infrazioni varie nei motociclisti o, meglio, negli scooteristi.

Non mancano negli annali dei video quelli che riprendono soggetti in viaggio addirittura, con due bambini tenuti tipo "sandwich" tra due adulti e senza casco. Una concezione di sicurezza molto approssimativa che rischia di causare danni gravissimi.