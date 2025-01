Le coltellate, il sangue e l'arresto: così ha provato ad ammazzare la moglie

Ascolta ora 00:00 00:00

È una storia dell'orrore quella accaduta stamattina poco prima delle 10 in un appartamento in via Palmanova a Milano. Una lite in famiglia che degenera e il marito, un cinese di 62 anni, risultato poi incensurato, colpisce con un grosso coltello da cucina la moglie di 57 anni ferendola gravemente alla scapola sinistra.

L'aggressione

Secondo le prime informazioni a intervenire sul posto, alle 9.40, è stata una voltante della Polizia di Stato allertata dalla telefonata di un vicino di casa. La donna ferita, una cinese di 57 anni, era riversa in un lago di sangue e sarebbe stata colpita " nel contesto - hanno riferito in questura - di un'aggressione familiare " senza fornire altri particolari. L'intervento di Volanti e Squadra mobile sarebbe ancora in corso, e gli agenti stanno perquisendo l'appartamento.

Sul posto, anche i soccorsi dell'Areu 118 che hanno trasportato la donna, anche lei di origini cinesi, in codice rosso all'ospedale San Raffaele, ma da subito ci si è resi conto che le sue condizioni erano gravi e si sta valutando se intervenire con un'operazione o stabilizzare prima la paziente.

L'arresto

Il marito, risultato incensurato e senza precedenzi per violenza domestica, dopo l'aggressione, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe cercato di scappare.

È stato bloccato dai poliziotti e arrestato con l'accusa di. L'uomo tradotto in questura, avrebbe parzialmente ammesso di aver colpito la donna con un grosso coltello da cucina.