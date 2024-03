"Comunista rivoluzionaria...". Collettivi e centri sociali piangono la brigatista Balzerani

A 75 anni, in conseguenza di un tumore, è morta Barbara Balzerani, terrorista delle Brigate Rosse che non si è mai dissociata da quel mondo di violenza. Dal 2006 godeva della libertà vigilata, nel 2011 tornò definitivamente in libertà. Dal carcere rivendicò l'omicidio dell'ex sindaco di Firenze, Lando Conti, compiuto dalle Br nel 1986. Dirigente della colonna romana dell'organizzazione terroristica, partecipò all'agguato di via Fani nel 1978, in cui morì l’intera scorta di Aldo Moro. Prese parte a numerosi omicidi, compreso quello del magistrato Girolamo Minervini nel 1980.

Oggi, tanti la piangono, anche quei "bravi ragazzi" di Cambiare rotta che erano in piazza a Pisa durante gli scontri con le forze dell'ordine. Quelli per i quali la sinistra si straccia le vesti chiedendo giustizia e puntando il dito contro le forze dell'ordine, ree di aver usato la forza contro dei minorenni indifesi. Gli stessi che in queste ore identificano la rappresentanza universitaria come " conflitto ", che guardano alla lotta operaia, a Stalin e a Lenin. Gli stessi che, nel ricordare Balzerani, la innalzano agli allori come " comunista rivoluzionaria, non si è mai dissociata dalla storia sua e di chi, come lei, ha voluto e tentato l'assalto al cielo. Che la terra ti sia lieve ". Il tutto in un profluvio di cuori e cuori spezzati da parte di ragazzini, quei minorenni "bravi ragazzi" che ora avranno un nuovo idolo da glorificare e da cui prendere esempio. Le Brigate rosse, dalla generazione Z, sono già diventate oggetto di culto: troppo ampia la distanza anagrafica dagli anni del terrore e troppo scarsa la conoscenza attorno a un movimento terrorista. È degli ultimi giorni la notizia di una scritta, apparsa nel bagno di un liceo di Milano, in cui due docenti venivano minacciati di fare la fine di Aldo Moro.