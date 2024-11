Connettere i giovani al futuro: la nuova partnership internazionale de "il Giornale"

Ascolta ora 00:00 00:00

L’Osservatorio Permanente Giovani-Editori celebra oggi primi 25 anni di attività con un evento al salone delle Fontane dell’Eur a Roma. L’ospite d’onore sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alla manifestazione promossa dall’associazione presieduta Andrea Ceccherini prenderà parte una delegazione di 1.000 studenti italiani delle scuole secondarie superiori di secondo grado in rappresentanza dei partecipanti ai progetti promossi dall’Osservatorio. L’evento odierno sarà l’occasione per presentare un nuovo progetto internazionale a cui prenderà parte anche «Il Giornale».

L’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, nato nel 2000, è un’associazione indipendente impegnata a promuovere la formazione critica e consapevole dei giovani italiani. Ogni anno, grazie al supporto di partner quali gruppi editoriali, fondazioni bancarie e grandi aziende, coinvolge quasi un milione di studenti delle scuole superiori in percorsi educativi gratuiti, progettati con il contributo di decine di migliaia di insegnanti e supervisionati da istituti di ricerca indipendenti. L’obiettivo è preparare i giovani a comprendere meglio il mondo dell’informazione, dell’economia e delle sfide ambientali, contribuendo alla crescita di una società più informata e democratica.

Il progetto «Il Quotidiano in Classe» è uno dei principali dell’Osservatorio e rappresenta il più grande programma italiano di educazione ai media, giunto ormai alla 25sima edizione. Questo progetto offre agli studenti l’accesso a 16 testate giornalistiche di orientamenti diversi. Attraverso la lettura e il confronto di notizie, i ragazzi imparano a riconoscere i diversi punti di vista e ad apprezzare l’importanza dell’informazione di qualità. In questo modo, sviluppano il loro pensiero critico e acquisiscono strumenti per navigare consapevolmente nel panorama informativo.

Un altro progetto chiave è «Young Factor», lanciato nel 2014 in collaborazione con Intesa Sanpaolo e UniCredit. Questo programma introduce gli studenti ai concetti di economia e finanza, favorendo lo sviluppo di competenze fondamentali per la gestione del proprio futuro. Attraverso incontri in classe con giornalisti, esperti e rappresentanti del settore bancario e finanziario europeo, i ragazzi affrontano temi economici attuali e acquisiscono una maggiore autonomia e responsabilità nelle loro scelte.

Infine, con «E-Project», l’Osservatorio si dedica alla sensibilizzazione ambientale ed energetica. Realizzato con il supporto di Enel, questo progetto affronta le sfide del cambiamento climatico e dell’energia sostenibile, invitando gli studenti a passare dalla semplice consapevolezza all’azione propositiva. Grazie a questo percorso, i giovani imparano a formulare soluzioni e a comprendere il loro ruolo attivo nel costruire un futuro sostenibile.

L'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, attraverso queste iniziative, offre ai giovani italiani strumenti concreti per diventare cittadini più informati, responsabili e impegnati nella società di domani.