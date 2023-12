"Evita lo sgombero". Ennesimo regalo di Sala agli antagonisti

La sinistra di Milano, ormai da tanti anni, basa gran parte delle sue campagne elettorali sui centri sociali. Non è certo una novità che il sindaco Sala, e gli amministratori di sinistra che l'hanno preceduto, abbiano un occhio di riguardo per i gruppi che vivono all'esterno dei paletti della legalità, ignorando ogni regola base della democrazia e della convivenza normata da regole. Ma sono un bacino di voti, quindi la giunta li coccola e, di tanto in tanto, fa loro anche qualche regalo. Basti pensare a quanto accaduto nei giorni scorsi quando, dopo anni e anni di occupazione abusiva, il centro sociale Lambretta ha ottenuto uno spazio nuovo, assegnato senza alcun bando.

La denuncia è di Silvia Sardone, eurodeputato e consigliere comunale della Lega a Milano, che ha reso noto l'ennesimo scandalo legato a uno dei tanti centri sociali cittadini. " Il connubio politico tra Pd e centri sociali a Milano è sempre più solido e preoccupante: l'assegnazione di un immobile comunale al Lambretta, dopo 11 anni di occupazioni abusive in città, è uno schiaffo alla legalità e ai milanesi perbene ", scrive Sardone in una nota, rivelando che " il Comune, per far fronte a un eventuale sgombero del centro sociale di via Edolo, ha deciso di dare senza alcun bando pubblico 380mq di spazi agli antagonisti in via Rizzoli ". Quel che stupisce, ma nemmeno poi tanto, è che non è nemmeno la prima volta che accade una cosa simile, sia coi centri sociali che con gli abusivi che occupano gli appartamenti. Intanto, però, i cittadini milanesi vengono ricacciati indietro nelle graduatorie ed esclusi dai bandi, che in questo caso, come afferma Sardone, non è stato nemmeno effettuato.