Cosenza, figlio del senatore Occhiuto precipita dall'ottavo piano: è gravissimo

Nella serata di venerdì 21 febbraio, il figlio del senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, Francesco, 30 anni, è precipitato dalla finestra situata all'ottavo piano della sua abitazione nel centro del capoluogo calabrese. Il giovane, apparso da subito in gravissime condizioni, è stato portato in codice rosso all'ospedale "Annunziata", dove gli sono state prestate le prime cure in attesa dell'elisoccorso verso l'ospedale di Catanzaro. Imminente l'arrivo del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, zio del giovane.

Tanti i militanti di Forza Italia della Calabria che si sono radunati all'esterno dell'ospedale per avere notizie del ragazzo, insieme ai colleghi. Il giovane, infatti, è un dottorando in Psicologia all'università di Parma.

