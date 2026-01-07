Crans-Montana, l'attacco del comico: "Svizzera, vali poco"

Nella tragedia di Crans-Montana, c'è stato anche chi ha avuto il coraggio - o meglio, la faccia tosta - di provare a distogliere l'attenzione attaccando i giornalisti radunatisi sul posto per documentare quanto accaduto. Nel mirino sono finiti anche dei colleghi della Rai e, alle voci istituzionali che hanno condannato il fatto, si è aggiunta anche quella del comico Maurizio Battista.

"Ragazzi, siete svizzeri. Cioè, contate poco e niente. Siete quattro metri quadri. Se non per la cioccolata, due mucche e qualche conto corrente poco chiaro valete poco e niente, in tutti i senti", ha affermato in un video condiviso sulle sue pagine social. "E quando dite che siete svizzeri e non napoletani, dovreste sciacquarvi la bocca. Perché il napoletano e l'italiano in generale ha una storia e tante altre cose che voi svizzeri non sapete neanche di quel che si tratta".

Battista prosegue affermando che il Paese alpino gli stava "antipatico già da prima", perché l'ha sempre ritenuto uno Stato "da poca roba, e quella poca non è manco chiara", aggiungendo che dovrebbero rispettare "gli italiani, i napoletani nello specifico, e soprattutto i giornalisti, che erano lì a fare un servizio su una tragedia".

Il video si conclude con un'espressione di vicinanza ai colleghi e ai parenti di tutte le vittime, indipendentemente dalla nazionalità e, nei secondi finali, con un'ultima frecciatina: "Svizzera, dai.

Già prima valevi poco, pensa adesso".

Intanto oggi si sono svolti i funerali dei ragazzi italiani morti nel rogo del bar La Costellation. E venerdì si terrà una messa commemorativa a Roma a cui parteciperanno tutte le forze politice.