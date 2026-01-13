Crans Montana, oggi l'autopsia di Riccardo Minghetti affidata al prof Fabio De Giorgio

Si svolgerà oggi l'autopsia sul corpo del 16enne Riccardo Minghetti, una delle vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana. La procura ha affidato l'incarico al professor Fabio De Giorgio, professore associato di medicina legale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Ad assisterlo, ci saranno Sara Odoardi, collaboratrice presso il laboratorio di Tossicologia Forense dello stesso ateneo, e Antonio Oliva, medico chirurgo specializzato in medicina legale e docente presso il Policlinico Gemelli della capitale.

Nato e cresciuto a Roma, Riccardo frequentava spesso la Svizzera poiché la sua famiglia ha una casa proprio a Crans-Montana, e passava il tempo lì tra lezioni di sci, passeggiate nei boschi ed escursioni in montagna. Il suo funerale è stato celebrato nella basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur, il quartiere di Roma dove abitava. Alla funzione hanno partecipato, oltre agli amici e i familiari, anche il sindaco Roberto Gualtieri, il ministro dello Sport Andrea Abodi e il titolare della Salute Orazio Schillaci.

Oltre a Minghetti, nell'incendio al bar La Costellation sono morti gli italiani Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Sofia Prosperi ed Emanuele Galeppini. Le indagini per chiarire le responsabilità di quanto è accaduto quella notte sono ancora in corso. ll tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del locale, per "l'esistenza di un pericolo di fuga, unico rischio invocato dal Ministero Pubblico". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, inoltre, ha dichiarato che l'Italia si costituirà parte civile nel processo. "Molto è stato detto e scritto in merito alle cause della tragedia di Crans-Montana. Non spetta a me formulare giudizi in questa sede. Voglio però rassicurare quest’aula: il Governo sta seguendo sin dall’inizio, con la massima attenzione, l’evolversi delle indagini, tanto in Svizzera quanto in Italia", ha affermato nel corso di un'informativa alla Camera.

"Abbiamo chiesto e continueremo a esigere che ogni responsabilità venga accertata e che sia fatta piena chiarezza su quanto accaduto. Anche alla luce dei comportamenti di negligenza, che sono evidenti agli occhi di tutti".