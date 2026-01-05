Crans-Montana, in volo verso Linate l'aereo con le salme dei giovani italiani

"Decollerà alle 11 un C-130 per accompagnare a Milano e Roma le salme dei morti a Crans-Montana. Un volo dell'Aeronautica: questo dimostra quanto l'Italia e le istituzioni siano vicine ai concittadini coinvolti in questa tragedia. Non sono stati soli per un attimo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Rtl 102.5. "Per questo - ha aggiunto - ringrazio tutti i nostri funzionari dell'ambasciata e dell'unità di crisi che si sono impegnati per risolvere i problemi dei nostri connazionali. Credo sia giusto ribadire l'importanza di una organizzazione statale efficiente che difende i suoi cittadini e li fa sentire al sicuro. Ho continuato a parlare con i genitori" dei ragazzi coinvolti, "ho dato loro il mio portatile. Si è potuto solo consolarli. Perdere un figlio non è logico e ragionevole, è inconcepibile. Non ci sono parole che bastano. Ma far sapere che tutta l'Italia è vicina alle famiglie delle vittime, questo lo possiamo fare". Rispetto ai feriti, alcuni sono "in condizioni serie. Sono tutti in Italia. Per i grandi ustionati il percorso è lungo, ma la nostra medicina è all'altezza della situazione. Ora bisognerà accertare le responsabilità, e mi pare che le autorità svizzere abbiano deciso di agire con fermezza. Fin dall'inizio ho incontrato la procuratrice, che mi ha detto che la Svizzera farà tutto quello che serve per accertare la verità". Tajani, sottolineando che non spetta a lui accertarlo ma ha comunque osservato che "i proprietari sono già indagati, e mi sembra che le misure di sicurezza non fossero adeguate al numero di persone nel locale".