Crans-Montana, in volo verso Linate l'aereo con le salme dei giovani italiani

Sono attese in Italia nelle prossime ore le salme di cinque dei sei giovani connazionali morti nell’incendio divampato la notte di Capodanno a Crans-Montana. Il rientro avverrà a bordo di un volo di Stato, che farà scalo in due diversi aeroporti.
Una prima parte delle salme arriverà intorno a mezzogiorno all’aeroporto di Milano Linate, dove ad accoglierle saranno il presidente del Senato Ignazio La Russa e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria AlbertoBarachini.
Il volo proseguirà poi verso Roma: l’atterraggio a Ciampino è previsto per le 15.30. Qui saranno presenti il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.
La salma di Emanuele nel primo pomeriggio a Genova
E' previsto nelle primissime ore del pomeriggio di oggi l'arrivo a Genova della salma di Emanuele Galeppini, il sedicenne campione di golf morto nella strage di Crans-Montana. Il governatore Bucci e l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone sono a Milano con la famiglia di Emanuele per aspettare l'arrivo del feretro che verrà poi trasferito a Genova, a cura della protezione civile, in macchina.
Ambasciatore d'Italia in Svizzera: "In Italia i gestori del Constellation sarebbero stati arrestati"
"In Italia sarebbero arrestati" i gestori del Constellation di Crans-Montana - Jacques e Jessica Moretti - dove a seguito dell'incendio di Capodanno sono morte 40 persone e 120 sono rimaste ferite. Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, al cimitero di Sion, dove sono in partenza verso l'Italia i feretri di cinque vittime italiane. La procura del Canton Vallese ha invece stabilito che non servono misure cautelari non sussistendo i presupposti, in particolare il pericolo di fuga.
La Russa all'aeroporto di Linate ad accogliere le salme delle vittime
Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si recherà questa mattina all'aeroporto di Milano Linate ad accogliere le salme delle vittime italiane della tragedia di Crans-Montana
A Linate atteso il volo di Stato con le salme delle giovani vittime
Sono attese all'aeroporto militare di Linate le salme di cinque dei sei giovani italiani morti nella strage di Crans-Montana, che arriveranno con un volo di Stato. Ad accoglierle il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sottosegretario Alberto Barachini e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, con i presidenti delle Regioni Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, Attilio Fontana, Marco Bucci e Michele de Pascale, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Con le vittime milanesi, i due amici Achille Barosi e Chiara Costanzo, sono attese anche le salme del bolognese Giovanni Tamburi e del genovese Emanuele Galeppini, che poi due cortei riporteranno nelle loro città. Il C130 con le salme proseguirà poi per l'Aeroporto di Ciampino Militare (31mo Stormo), dove l'arrivo è previsto per le 15:30, per riportare a casa il romano Riccardo Minghetti. Saranno presenti il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, e il ministro dello Sport Andrea Abodi.
Tre italiani ancora ricoverati in Svizzera
Restano ancora ricoverati in Svizzera, a Zurigo, tre dei 14 italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno del Constellation a Crans-Montana. Il team sanitario, il team della protezione civile e gli psicologi sono al lavoro per valutare le condizioni di trasportabilità e quindi le possibilità di rientro in Italia. Gli altri 11 feriti si trovano già all'ospedale Niguarda di Milano.
Tajani: "Italia vicina alle famiglie delle vittime"
"Decollerà alle 11 un C-130 per accompagnare a Milano e Roma le salme dei morti a Crans-Montana. Un volo dell'Aeronautica: questo dimostra quanto l'Italia e le istituzioni siano vicine ai concittadini coinvolti in questa tragedia. Non sono stati soli per un attimo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Rtl 102.5. "Per questo - ha aggiunto - ringrazio tutti i nostri funzionari dell'ambasciata e dell'unità di crisi che si sono impegnati per risolvere i problemi dei nostri connazionali. Credo sia giusto ribadire l'importanza di una organizzazione statale efficiente che difende i suoi cittadini e li fa sentire al sicuro. Ho continuato a parlare con i genitori" dei ragazzi coinvolti, "ho dato loro il mio portatile. Si è potuto solo consolarli. Perdere un figlio non è logico e ragionevole, è inconcepibile. Non ci sono parole che bastano. Ma far sapere che tutta l'Italia è vicina alle famiglie delle vittime, questo lo possiamo fare". Rispetto ai feriti, alcuni sono "in condizioni serie. Sono tutti in Italia. Per i grandi ustionati il percorso è lungo, ma la nostra medicina è all'altezza della situazione. Ora bisognerà accertare le responsabilità, e mi pare che le autorità svizzere abbiano deciso di agire con fermezza. Fin dall'inizio ho incontrato la procuratrice, che mi ha detto che la Svizzera farà tutto quello che serve per accertare la verità". Tajani, sottolineando che non spetta a lui accertarlo ma ha comunque osservato che "i proprietari sono già indagati, e mi sembra che le misure di sicurezza non fossero adeguate al numero di persone nel locale".