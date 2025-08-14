Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria

Paura per il regista Dario Argento. Considerato un maestro del cinema horror e del thriller a livello internazionale, Argento è stato ricoverato oggi all’Ospedale Rizzoli di Ischia in seguito a una crisi respiratoria. La notizia è stata confermata da dirigenti dell'ospedale. L'85enne regista si trova in questi giorni in vacanza sull'isola ed avrebbe accusato un malore nelle ultime ore; il peggioramento delle sue condizioni di salute lo ha quindi indotto a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale isolano dove si trova attualmente per accertamenti approfonditi condotti dal personale medico del Rizzoli.

I motivi non sono ancora chiari. La causa, però, sembrerebbe riconducibile a una broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), patologia con cui il cineasta convive da tempo e che negli ultimi giorni avrebbe manifestato un peggioramento. Nonostante la situazione, il regista ha mantenuto un atteggiamento determinato, dichiarando agli infermieri: “Non vedo l’ora di tornare a lavoro". Parole decise che, oltre a testimoniare la situazione preoccupante ma non grave, sono sintomo di un animo forte e combattivo.

Le sue condizioni di salute non sono gravi anche se, terminato lo screening strumentale, si valuterà l'opportunità di un trasferimento in uno dei reparti della struttura

ospedaliera isolana. Dopo le prime cure, infatti, i medici stanno valutando l’opportunità di trasferirlo nel reparto di cardiologia per sottoporlo a ulteriori accertamenti e monitorare le sue condizioni in maniera più approfondita.