Delitto di Garlasco, convocata in caserma la madre di Sempio

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio (indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco), è stata convocata dai carabinieri. Domenica mattina, alle 10, verrà ascoltata nella caserma di via Moscova, a Milano, come persona informata sui fatti.

È probabile che gli investigatori la ascolteranno su alcuni elementi legati ai movimenti di suo figlio la mattina del delitto: gli orari degli spostamenti di Andrea Sempio e lo scontrino del posteggio di Vigevano (Pavia) che il ragazzo decise di tenere su suggerimento dei suoi genitori, come ha dichiarato sua madre in una recente intervista televisiva.

Chiara Poggi fu trovata senza vita il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garlasco (Pavia). Ventisei anni, laureata in economia, fu colpita con un oggetto contundente, ma l’arma del delitto non verrà mai ritrovata. Nel dicembre del 2015 la Corte Suprema di Cassazione riconobbe come colpevole del delitto il fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Dopo diciotto anni di battaglie giudiziarie l’11 marzo del 2025 la Procura di Pavia ha riaperto il caso.

Viene raggiunto da un avviso di garanzia Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara, già indagato ai tempi del delitto e poi prosciolto. Gli investigatori si concentrano su una serie di campioni biologici che potrebbero aiutare a ricostruire la sequenza degli eventi di quel giorno di agosto del 2007.