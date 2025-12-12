Detenuto evade dall’ospedale di Rimini durante una visita medica

Un detenuto della Casa circondariale di Rimini è riuscito a fuggire questa mattina, 12 dicembre, dall’ospedale Infermi, dove si trovava per una visita urgente. A darne notizia è la UILPA Polizia penitenziaria, spiegando che al momento restano da chiarire le modalità della fuga.

Chi è l'evaso

Sebbene le generalità non siano state ufficializzate dalle autorità penitenziarie, emergono dettagli aggiuntivi sull’evaso. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un cittadino marocchino di 38 anni, arrestato la notte precedente dalla squadra Volanti della Questura durante un controllo in edifici abbandonati sul lungomare. L’uomo, senza fissa dimora, era ricercato per scontare una pena residua di tre anni e mezzo per rapine improprie.

Trasferito prima in Questura e poi al carcere dei "Casetti", questa mattina era stato condotto all’ospedale per alcuni accertamenti. È lì che sarebbe riuscito a eludere la sorveglianza degli agenti penitenziari, facendo perdere le proprie tracce.

Ricerche in corso

Subito dopo la fuga, Polizia penitenziaria e forze dell’ordine della provincia di Rimini hanno predisposto un’intensa operazione di ricerca. Pattuglie e unità operative stanno monitorando l’area e raccogliendo testimonianze per rintracciare il 38enne.

Sovraffollamento e carenza di organico alla base delle criticità

Il segretario generale della UILPA Polizia penitenziaria, Gennarino De Fazio, evidenzia ancora una volta le condizioni difficili con cui gli agenti devono fare i conti. Nel carcere di Rimini, spiega, si trovano 166 detenuti a fronte di 118 posti, un sovraffollamento del 41%.

Anche sul fronte del personale il quadro è complesso: gli agenti in servizio sono 124, mentre ne servirebbero almeno 198.

A livello nazionale, ricorda il sindacato, i reclusi sono oltre 63mila a fronte di poco più di 46mila posti effettivi. La Polizia penitenziaria soffre inoltre una significativa carenza di organico.