Diciassettenne tunisino accoltellato da un branco di stranieri: volevano rubargli il cellulare

Grave episodio di violenza a Frosinone, dove un 17enne tunisino, senza documenti, è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Spaziani a causa di un'aggressione subita da un gruppo di stranieri, che lo hanno accerchiato nel tentativo di rubargli il cellulare. Il tutto è accaduto poco dopo le 19 di questa sera. Il giovane ha provato a divincolarsi ma, per tutta risposta, è stato colpito con dei fendenti al fianco. L'autista di un bus ha notato la scena, ha accostato il mezzo e ha fatto salire a bordo il giovane, che ha potuto ricevere i primi soccorsi. Gli aggressori sono tutt'ora ricercati.

I primi accertamenti svolti dall'Arma hanno appurato che ad aggredirlo sono stati dei coetanei ma non è chiaro se la vittima li conoscesse. Per il momento, il 17enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Frosinone e non è stato reso noto in che condizioni sia, né se rischi la vita. Per il momento la sua prognosi resta riservata. Le ferite all'addome sono state penetranti, il ragazzo ha perso molto sangue ma i sanitari stanno facendo il possibile per lui.

Le indagini si stanno concentrando sull'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso sia l'aggressione che il momento della fuga, che potrebbero dare importanti indizi sull'identità delle persone ricercate. L'attenzione è rivolta ala nutrita comunità nordafricana che la sera, dal tardo pomeriggio quando scende il buio, si ritrova nella zona della stazione ferroviaria, non distante dal luogo in cui è avvenuta l'aggressione.

Secondo alcuni testimoni, che sono stati ascoltati dai carabinieri, a inseguire il tunisino sarebbero stati almeno in. Questo caso si inserisce in un contesto molto grave, che vede sempre più giovani e giovanissimi aggirarsi per le strade con un coltello e, soprattutto, non esitare a estrarlo e a usarlo.