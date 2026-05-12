Difende la collega dalle molestie, 23enne accoltellato. Uno dei due fermati è minorenne

Ancora una violenta aggressione nella notte in strada a Prato. Un uomo di 23 anni è stato accoltellato nel tentativo di difendere una collega da due uomini che la stavano molestando. Il giovane, colpito con almeno una coltellata all’addome, è andato in arresto cardiaco. Provvidenziale l’intervento dei soccorritori che lo hanno rianimato sul posto prima di trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso del vicino ospedale. Due persone, una delle quali sarebbe minorenne, sono state fermate in quanto sospettate di essere coinvolte nella vicenda.

La ricostruzione

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, l’aggressione sarebbe avvenuta in piazza Mercatale, nel cuore della città, attorno all’una. Il 23enne, italiano e dipendente di un pub sotto le logge della piazza, stava camminando insieme a una collega dopo la chiusura del locale. Ad un certo punto, la donna sarebbe stata avvicinata da due sconosciuti che l’avrebbero molestata e chiesto dei soldi. Il giovane è intervenuto per difenderla, quando uno dei malintenzionati ha estratto un coltello e lo ha colpito al torace, all’altezza del cuore. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Al momento la vittima si trova ricoverata in rianimazione all’ospedale Santo Stefano di Prato. Le sue condizioni sono state definite “estremamente critiche”.

Fermate due persone, uno è minorenne

A seguito della segnalazione, gli agenti della Squadra Mobile hanno subito individuato e fermato i presunti responsabili dell’aggressione, grazie anche alle indicazioni fornite da alcuni testimoni. Le persone sospettate sarebbero una di nazionalità italiana e l’altra sudamericana.

Le forze dell’ordine mantengono però il massimo riserbo sull’indagine, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dei fermati. Decisive potrebbero rivelarsi le immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona.