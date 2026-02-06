Iniziato il bilaterale Meloni-Vance. E il Coni risponde a Ghali: "Polemica fuori luogo"

Milano vive una giornata ad alta tensione e forte valenza simbolica alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In città si incrociano diplomazia internazionale, cerimonie ufficiali e proteste di piazza.Il vicepresidente Usa JD Vance arriva in prefettura per incontrare la premier Giorgia Meloni, mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugura Casa Italia alla Triennale. Sullo sfondo, un imponente dispositivo di sicurezza e le contestazioni di studenti e antagonisti contro i Giochi, accusati di essere insostenibili e lontani dai bisogni della città.
Tedofori a Niguarda sotto reparto feriti Crans-Montana
I tedofori di Milano Cortina 2026 hanno fatto tappa all'Ospedale Niguarda di Milano, portando un messaggio di vicinanza e solidarietà in uno dei principali presìdi sanitari della Lombardia. I portatori della Fiamma Olimpica si sono fermati sotto le finestre del reparto di Terapia Intensiva, dove sono attualmente ricoverati i giovani feriti nell'incidente di Crans-Montana. I pazienti hanno partecipato simbolicamente esponendo cartelloni realizzati appositamente per l'occasione dalle finestre del reparto. Presenti medici, infermieri e operatori sanitari e il Direttore Generale dell'ospedale Alberto Zoli."Un momento di particolare intensità emotiva - ha commentato il presidente Fontana nell'apprendere la notizia - carico di significato nel segno dei valori olimpici di solidarietà e speranza. Il gesto, semplice ma profondamente simbolico, ha unito idealmente i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 alla vicinanza concreta verso chi sta affrontando un difficile percorso di cura e recupero. Questa visita conferma l'impegno di Regione Lombardia nel valorizzare la dimensione umana e sociale dello sport e della sanità".
Vance arrivato in prefettura per incontro con Meloni, corteo di decine auto
Il vice presidente Usa, JD Vance, è arrivato in prefettura a Milano per l’incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Vance è arrivato in un corteo di decine di auto. All’incontro parteciperanno anche il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, e il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. All’arrivo si è sentito suonare l’allarme di un palazzo vicino.
Comandante Carabinieri Luongo saluta i 2mila militari impegnati
Visita del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo questa mattina alla caserma Ugolini di via della Moscova a Milano. Accolto dal Comandante Interregionale Riccardo Galletta e dal Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” Giuseppe De Riggi, Luongo ha incontrato una rappresentanza degli oltre 2mila Carabinieri impiegati per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, provenienti anche da numerose regioni d’Italia; il comandante generale li ha ringraziati per i loro sforzi e il loro impegno nel garantire la sicurezza prima e durante lo svolgimento degli eventi legati alle Olimpiadi.Nel suo discorso Luongo si è rivolto ai Carabinieri dicendo: "Io penso che i Carabinieri non hanno null’altro da chiedere se non quello di essere rispettati e di essere, come al solito, un punto di riferimento per le popolazioni che ci vengono affidate. Qui non si cercano applausi, ma risultati, non si rincorre la visibilità, ma la fiducia dei cittadini. Ed è questa fiducia che viene alimentata da voi, giorno dopo giorno, intervento dopo intervento. Interventi che rendono l’Arma una delle istituzioni più invidiabili del Paese. Io penso che la nostra forza risiede dello sguardo con cui entriamo nelle case della gente, il modo con cui tendiamo la mano a chi ha bisogno o chi si trova in grande difficoltà, nella capacità di essere fermi senza essere freddi, autorevoli senza essere distanti".
figlia di Mattarella taglia il nastro a Casa Italia
Taglio del nastro a Casa Italia, il quartiere generale del Coni alla Triennale di Milano, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. A tagliare il nastro tricolore è stata la figlia Laura, e poi è stato suonato l'inno di Mameli. "È la prima volta che un presidente della Repubblica celebra l'apertura di Casa Italia in Italia - ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio rivolgendosi al Capo dello Stato -, mai in passato un suo predecessore ha presenziato a questa cerimonia nel nostro Paese. È un momento di grande vicinanza della nazione al mondo dello sport". "Casa Italia in casa, è un gioco di parole - ha proseguito Bonfiglio -, da qui partono energia, visione, tradizione ed efficienza, oggi qui ci sono illustri capitani di industria, manager che con loro aziende supportano Coni e sport italiano, stiamo mostrando il nostro paese nel suo migliore aspetto, insieme sportivo, industriale ed economico, proprio attorno all'uomo che rappresenta l'unità della nazione".
Oltre mille studenti in corteo contro l'Ice alle Olimpiadi
Erano oltre mille gli studenti che stamani sono sfilati in corteo a Milano da piazza Leonardo da Vinci fino al parco Trotter per protestare contro la presenza dell'Ice in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina. "Ice out" lo slogan più scandito in un corteo che si è svolto senza tensioni. "Milano accoglie l'Ice ma non chi studia" è stata la parola d'ordine del corteo degli studenti che era aperto uno striscione con "Milano vi schifa".
Terminato incontro Meloni-emiro Qatar in prefettura
È finito in prefettura a Milano l'incontro fra l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim Bin Hamad Al Thani, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. All'esterno del palazzo oltre alle bandiere di Italia e Ue era stata innalzata la bandiera del Qatar, che ora è stata sostituita con quella Usa in vista del prossimo incontro con il vice presidente Usa JD Vance.
Mattarella: "Emozione ed attesa vanno crescendo"
"Siamo a poche ora dall'apertura dei Giochi ed emozione e attesa vanno crescendo, è motivo di grande soddisfazione vedere l'Italia al centro di una dimensione così importante della vita internazionale quale quella dello sport". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurando Casa Italia alla Triennale di Milano. "Per questo con gli auguri a tutti i nostri atleti, atlete, a tutti coloro che li seguono e li hanno sostenuti nella preparazione, va la riconoscenza e l'augurio più inteso di buona attività - ha aggiunto -. Con il significato di fondo delle Olimpiadi e queste di Milano Cortina ancora di più, con un benvenuto a tutti coloro che verranno". "Casa Italia ha anche questo significato, di benvenuto. Un benvenuto che esprime la vocazione italiana al dialogo, alla concordia, alla collaborazione. Complimenti per Casa Italia e auguri", ha concluso.
Antagonisti occupano ex Palasharp per le 'Utopiadì
Nella notte un gruppo di antagonisti ha occupato l'ex Palasharp di Milano. L'annuncio con un post su Instagram: "A poche centinaia di metri da dove si svolgerà questa sera il grande show dell'ipocrisia olimpica, abbiamo appena liberato l'ennesimo spazio pubblico lasciato abbandonato, in attesa di privatizzazione" si legge. "Da oggi fino a domenica 8 febbraio sarà il nostro campo base per le mobilitazioni che già da questa mattina si svolgeranno a Milano per contestare i giochi olimpici invernali più insostenibili e indesiderabili di sempre. Loro Olimpiadi, noi Utopiadi", si legge ancora nel post.
Buonfiglio (Coni): "Ghali? Fare polemica ora è fuori luogo"
"Io penso che in questo momento son portato a leggere solo le cose positive, perché in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo". Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine dell'inaugurazione di Casa Italia alla Triennale a Milano, dove è atteso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il numero uno del Coni ha commentato le parole del cantante Ghali che ha spiegato di non poter cantare l'inno italiano durante la cerimonia olimpica di questa sera.