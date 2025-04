"Distanza dalla linea". E Lerner lascia il Fatto Quotidiano

Ascolta ora 00:00 00:00

In queste giornate convulse, è passata sotto traccia la notizia dell'abbandono di Gad Lerner al Fatto Quotidiano. Effettivamente, non ci sono stati comunicati o annunci di sorta, solo i fedelissimi de quotidiano si sono resi conto dell'assenza di una delle sue firme più riconoscibili e poche ore fa è arrivata la conferma del diretto interessato. Lerner collaborava con il Fatto Quotidiano da cinque anni dopo aver lasciato Repubblica in aperta polemica con il direttore Maurizio Molinari e anche la sua uscita sembra essere figlia di un discostamento con la linea del quotidiano.

" Voglio ringraziare i colleghi della redazione per questi cinque anni trascorsi insieme. Negli ultimi tempi ho sentito crescere la mia distanza dalla linea del giornale, soprattutto per l’indulgenza – a mio parere – mostrata di fronte all’ascesa delle destre nazionaliste e fascistoidi: da Trump a Putin fino a casa nostra ", si legge in una lettera vergata da Lerner. " Ciò non diminuisce di una virgola il mio apprezzamento per l’indipendenza del giornale e per la sua capacità di dare notizie scomode. Ho ringraziato il direttore per la libertà di cui ho goduto e vi saluto tutti con affetto ", è la conclusione del suo messaggio d'addio.

La collaborazione sembra essersi interotta un mese fa e attualmente non sembrano esserci nuovi quotidiani per i quali il giornlista ha scelto di scrivere. È probabile che le possibilità non manchino, è plausibile stia solo attendendo e valutando, ma nel frattempo sui quotidiani da un mese manca il suo apporto. Ovviamente, questo non gli impedisce di commentare le notizie sui suoi social, da sempre molto seguiti, dove non deve dar conto della propria linea. Le divergenze con Marco Travaglio ci sono sempre state, non sono emerse di recente, ma pare che si siano acuite con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

Lerner è fortemente critico nei confronti del presidente Usa, mentre la linea del Fatto è sembrata più moderata e il giornalista ha ritenuto opportuno ritirare la propria firma in ottemperanza alla propria personale convinzione.