Due forti colpi dopo il decollo: paura a bordo del volo Roma-Cagliari, cosa è accaduto

Ascolta ora 00:00 00:00

Attimi di panico a bordo di un volo AeroItalia in partenza da Roma Fiumicino e diretto a Cagliari Elmas, a causa di due forti rumori percepiti chiaramente da tutti i passeggeri e dal personale della compagnia aerea che hanno fatto temere la presenza di danni strutturali al velivolo: per fortuna non si sono registrate conseguenze e il viaggio si è concluso con l'atterraggio nel capoluogo sardo. Resta ancora da comprendere l'origine di quegli inquietanti colpi.

Stando a quanto riferito dai testimoni, e confermato anche dalla compagnia aerea italiana, i fatti si sono verificati nella mattinata di ieri, giovedì 13 febbraio, a bordo del volo AeroItalia XZ2335 delle ore 09.00. Poco dopo il decollo da una delle piste dell'aeroporto di Roma Fiumicino sono stati uditi in modo chiaro e inequivocabile due forti colpi che hanno messo in allarme sia i passeggeri che il personale di volo.

Il comandante del Boeing 737-800 ha contattato immediatamente la torre di controllo per esporre il problema e chiedere delucidazioni, essendo in dubbio se effettuare un atterraggio d'emergenza oppure proseguire verso Cagliari. Nell'attesa di capire quale fosse la decisione migliore da prendere, senza allontanarsi troppo dalle coste laziali nel caso in cui gli fosse stato richiesto di ritornare a Fiumicino, il pilota ha effettuato una serie di manovre e virate in tondo sulle acque del Tirreno, come documentato anche dall'analisi dei tracciati di volo registrata dal portale online specializzato Flighradar 24.

Dopo pochi minuti le persone coinvolte nella decisione hanno scelto di far proseguire l'aereo fino a raggiungere la sua destinazione finale a Elmas, dove il velivolo è atterrato con qualche minuto di ritardo ma senza alcuna conseguenza né per i passeggeri né per gli assistenti di volo di AeroItalia. Ovviamente starà al personale tecnico stabilire l'origine di quei sordi rumori percepiti da tutti dopo il decollo da Roma.

"Questa mattina il volo XZ 2335 da Roma Fiumicino a Cagliari, operato dal nostro Boeing 737-800 con registrazione 9H-MDG, ha avuto evidenza di un possibile inconveniente tecnico durante la fase di salita dallo scalo di Fiumicino" , ha scritto in un comunicato ufficiale la compagnia aerea.

"L'equipaggio di volo ha gestito con grande professionalità secondo le procedure operative standard, restando nell’aerea dell'aeroporto"

"la situazione è tornata subito alla normalità e l'equipaggio, dopo aver effettuato le opportune verifiche, ha proseguito verso la destinazione atterrando in orario a Cagliari".

, precisa in conclusione la nota,