Ebola, ricoverate a Milano due persone rientrate dall'Uganda. Il Ministero attiva il monitoraggio sanitario

Due persone rientrate dall’Uganda con sintomi febbrili sono ricoverate all’ospedale Sacco di Milano, mentre i familiari sono stati posti sotto sorveglianza sanitaria. È quanto comunica il Ministero della Salute, che ha attivato il monitoraggio sanitario in relazione all’epidemia di virus Bundibugyo-Bvc sviluppatasi nella Repubblica Democratica del Congo.

Secondo quanto spiegato dal ministero in una nota, “sono attualmente in corso approfondimenti sanitari relativi ad alcuni soggetti rientrati nelle scorse ore dall’Uganda e sottoposti, a titolo precauzionale, a valutazione clinica specialistica presso strutture ospedaliere ad alta specializzazione”.

In particolare, due persone che presentavano febbre sono state trasferite all’ospedale Sacco di Milano, struttura specializzata nella gestione delle malattie infettive ad alto rischio e dotata di sistemi di massimo biocontenimento. Qui verranno effettuati gli accertamenti diagnostici previsti dai protocolli nazionali e internazionali.

Parallelamente, i familiari delle persone ricoverate sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria e monitoraggio da parte delle autorità competenti. “Il ministero della Salute, attraverso il Dipartimento della Prevenzione, è in contatto con la Regione Lombardia che si è subito attivata”, si legge ancora nella nota ufficiale.

Ministero della Salute: "Il rischio in Italia resta molto basso"

Il rischio Ebola in Italia "resta molto basso" afferma il ministero. La nota da Lungotevere Ripa continua specificando che "Il ministero monitora costantemente l'evolversi della situazione relativa al virus Ebola in stretto raccordo con le Regioni, l'Istituto superiore di sanità, le strutture ospedaliere di riferimento, le autorità sanitarie nazionali e tutti gli enti coinvolti". "Proprio nella giornata di ieri - sottolinea il dicastero - il Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute ha partecipato alla riunione dell'Hsc–Health Security Committee della Commissione europea e ha organizzato un punto di coordinamento nazionale dedicato alla situazione Ebola, con la partecipazione dei rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, della Difesa e dell'Interno, dell'Unità di crisi, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di Sanità, del Coordinamento interregionale prevenzione, dell'Istituto Spallanzani" di Roma, "dell'ospedale Sacco di Milano e del Policlinico San Matteo di Pavia".

"Il sistema nazionale di preparazione e risposta alle emergenze infettive è pienamente operativo e tutte le procedure previste per la gestione di eventuali casi sospetti risultano attivate", assicura il ministero della Salute che "continuerà a fornire aggiornamenti ufficiali sulla base dell'evoluzione del quadro epidemiologico e degli esiti diagnostici in corso. Il rischio in Italia resta molto basso", si conferma nella nota.

Oltre 900 casi sospetti in Congo

Intando, hanno ormai superato quota 900 i casi sospetti di Ebola nella Repubblica democratica del Congo, secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dal ministero della Sanità del Paese. Secondo i dati al 23 maggio, il focolaio da virus Bundibugyo risulta attivo in 3 province: Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. Sul totale di 904 casi sospetti cumulativi, distribuiti in 11 zone sanitarie del Paese attualmente colpite dal virus, quelli finora confermati in laboratorio sono 101.

I decessi sospetti secondo il rapporto sono 119. E al momento sono stati identificati 1.817 contatti, anche se il tasso di monitoraggio resta ancora basso (20%). I numeri delle infezioni sospette sono dunque in crescita, "con l'intensificarsi delle attività di sorveglianza nella risposta all'epidemia", evidenzia in un post su X il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus che avverte anche delle difficoltà in cui ci si sta muovendo.

"Nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia, quasi 5 milioni di persone vivono in una situazione di conflitto in corso. Oggi, 1 persona su 4 ha bisogno di assistenza umanitaria e 1 su 5 è sfollata internamente. La violenza sta costringendo le persone a fuggire, compresi gli operatori sanitari e umanitari. Ciò sta ostacolando gravemente gli sforzi per intensificare il tracciamento dei contatti e identificare le infezioni in tempo utile per fornire assistenza. L'insicurezza persistente e la paura alimentano inoltre la sfiducia all'interno delle comunità". In questo momento, continua il Dg Oms "i partner umanitari e sanitari mantengono una presenza in tutto l'Ituri, anche in alcune delle aree più difficili da raggiungere e più insicure".

E la situazione è complicata anche dal fatto che "le comunità si trovano ad affrontare non solo la minaccia dell'Ebola, ma anche una vasta gamma di malattie". I partner sul campo stanno supportando l'erogazione di diversi servizi: assistenza sanitaria materna, riproduttiva, neonatale, dell'infanzia e dell'adolescenza - elenca - trattamento della malnutrizione acuta grave con complicanza, servizi di salute mentale, cura delle ferite e supporto per le vittime di violenza sessuale, forniture mediche, vaccinazioni di routine, servizi sanitari comunitari. Fornire un pacchetto completo di servizi è essenziale, non solo per soddisfare i bisogni sanitari urgenti, ma anche per costruire la fiducia che è fondamentale per una risposta efficace ad Ebola".

Tajani: "Dispiaciuti, faremo il possibile per aiutare"

Sull'argomento è intervenuto anche il ministro Tajani.

"Siamo dispiaciuti per quanto sta accadendo con la nuova minaccia dell'ebola" in Paese africani, "faremo tutto ciò che è in nostro potere per poter alleviare le sofferenze di popolazioni che rischiano di avere danni enormi, di perdere vite umane", ha detto intervenendo all'evento "Italia-Africa: culture in gioco", organizzato a Roma in occasione della Giornata dell'Africa 2026.