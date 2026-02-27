Egiziano, irregolare e senza fissa dimora: chi è il rapinatore seriale di anziane fermato dalla polizia

Una signora in età avanzata cammina serenamente sul marciapiede, con sé ha una borsa gialla dove probabilmente ci sono gli acquisti della giornata. La situazione appare tranquilla, senza criticità, fino a quando alle sue spalle non sopraggiunge un uomo che cammina a passo spedito per raggiungerla e, quando ci riesce, la butta a terra. C’è una breve colluttazione, la donna rimane a terra e l’uomo scappa, fermandosi a raccogliere qualcosa che gli è sfuggito di mano. Questa è la sequenza di immagini che sono state registrate da una telecamera di sorveglianza di Milano lo scorso 29 gennaio, che hanno contribuito a far arrestare il malvivente. La donna è stata intercettata dal suo aggressore in via Bezzi, una strada di viabilità principale all’interno della città, che collega la zona di De Angeli con quella di San Siro, correndo parallelamente a Viale Washington.

Nelle ultime ore, infatti, la Polizia di Stato di Milano ha proceduto all’arresto di un cittadino egiziano di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di rapina ai danni di donne per lo più anziane. Gli agenti lo hanno rintracciato in via Santa Rita da Cascia angolo via Watt nei pressi della fermata dei mezzi pubblici. Ad attirare l’attenzione dei poliziotti è stato l’atteggiamento quanto meno sospetto dell’uomo, che sembrava essere particolarmente interessato alle persone anziane che si mostravano in ritardo, forse considerate vittime facili per i suoi reati predatori.

Dopo aver effettuato le verifiche sui tratti somatici e l’abbigliamento, sulla base dei filmati delle telecamere di sorveglianza già precedentemente acquisiti, hanno proceduto con il fermo. Le vittime accertate finora dell’egiziano sono diverse donne di 70, 67 e 77 anni, rispettivamente sabato 17 gennaio in via Foppa, lunedì 26 in piazza Napoli e, appunto, giovedì 29 gennaio in via Bezzi.

Gli agenti hanno proceduto col sequestrare gli abiti indossati dall’egiziano e, in considerazione del concreto pericolo di fuga e della mancanza di un domicilio stabile presso il quale consegnarlo agli arresti domiciliari, hanno proceduto con lain carcere con l’ipotesi di reato di rapina.