"Er Motosega" dei The Borderline torna sui social e lo fa cantando con la fidanzata

Vito Loiacono, meglio conosciuto come "Er Motosega" dei TheBorderline, è tornato sui social. A distanza di poco più di un mese dall’incidente di Casalpalocco che lo ha visto coinvolto e che è costato la vita al piccolo Manuel Proietti, lo youtuber è apparso nuovamente sul web, ma non da solo. Infatti, accanto a lui, c’era la fidanzata Gaia Cascino. Quest’ultima, un volto non sconosciuto al pubblico del piccolo schermo dal momento che è stata tra i ragazzi partecipanti al reality targato Rai, Il Collegio; uno show che mette in scena la vita dei giovani di una volta in collegio, ma con protagonisti gli adolescenti di oggi.

Il video postato sui social

Il giovane youtuber – che il 14 giugno, si trovava a bordo della Lamborghini Urus, guidata dal leader dei TheBorderline Matteo Di Pietro, adesso accusato di omicidio stradale – era sparito dai social network esattamente dal giorno dell’incidente. Adesso, a distanza di poco tempo è tornato a cantare e a sorridere, postando sul proprio profilo Instagram una Story con la fidanzata, l’influencer Gaia Cascino. Insieme, sulla riva di un ruscello, intonano le note di un brano di Calcutta, “Sorriso”, con il ritornello che fa da sottofondo al video-selfie che mostra anche la didascalia con scritto “Ti amo”.

Il messaggio dopo l’incidente

Vito Lo Iacono, qualche ora dopo l’incidente, aveva scritto un messaggio tirandosi fuori da quanto accaduto e chiarendo di non essere lui alla guida dell’auto che aveva raggiunto i 124 chilometri orari prima dell’impatto in cui ha perso la vita un bimbo di 5 anni: "Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima". Eppure, era stato proprio lo stesso youtuber poco prima dell’impatto mortale a pronunciare in un video queste parole: "A rega' sta machina va più veloce di una saetta. Dove credi di andare te con questa Smart, la macchina tua costa 300 euro al supermercato".

Chi è Gaia Cascino, la fidanzata di Vito Er Motosega

Classe 2004, Gaia è nata a Roma e nel 2021 ha preso parte alla sesta edizione de Il Collegio. “Dove c'è casino, ce sta Gaia Cascino!”. Questo il motto (con il suo forte accento romano) con cui la ragazza si era presentata all’interno del reality. “Gaia ha lasciato la scuola e adesso lavora come parrucchiera con la mamma. Bocciata due volte, la giovane è anche stata sospesa dopo essere scappata da una gita con un'amica”, scriveva la pagina ufficiale del programma.