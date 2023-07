Esodo estivo, traffico da bollino rosso sulle autostrade: ecco quando

Milioni di italiani si preparano a partire per raggiungere le zone di villeggiatura e le principali mete turistiche: a iniziare dagli ultimi due weekend del mese di luglio si registreranno infatti le fasi più intense dell'esodo estivo, con traffico in deciso aumento sulle autostrade italiane in particolar modo lungo le tratte che mettono in collegamento il nord e il sud del Paese.

Come sempre saranno osservate speciali la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto in direzione Sud, ma anche la A22 del Brennero in direzione e in prossimità del Lago di Garda e le autostrade "liguri", ovvero la A10 Genova-Ventimiglia, la A12 Genova-Rosignano, la A7 Milano-Genova e la A26 Genova-Gravellona Toce. Potrebbe essere critica, secondo le autorità, anche la situazione della A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, in particolar modo in prossimità degli imbarchi per la Sicilia a Villa San Giovanni.

I dati forniti da Autostrade hanno segnalato un aumento del traffico verso le principali località turistiche fin dal mattino di ieri, venerdì 21 luglio, con un netto peggioramento nelle ore pomeridiane e una successiva attenuazione fino alla normalizzazione in quelle serali. Bollino rosso sabato 22 fin dalle prime ore del mattino sul fronte delle partenze verso il meridione, con lieve attenuazione (bollino giallo) nelle ore pomeridiane. Domenica 23 luglio è invece previsto traffico da bollino rosso in direzione città nel pomeriggio, mentre mattina e sera sono "marchiate" con bollino verde: il consiglio della polizia stradale è quello di anticipare o posticipare la partenza per evitare lunghe code.

Al momento, sulla base delle previsioni da parte della autorità, la giornata con maggiore intensità di traffico sarà quella di sabato 5 agosto: si tratterà ovviamente per lo più di spostamenti dalle città alle zone di villeggiatura. Le stime parlano di circa 20 milioni di italiani in viaggio sulle autostrade gestite da Aspi nel solo primo fine settimana del prossimo mese di agosto.

Sarà molto intenso il traffico in direzione Mezzogiorno anche nel secondo weekend di agosto, vale a dire quello precedente il Ferragosto: in concomitanza con esso, comunque, si dovrebbe registrare un incremento di spostamenti verso il Nord e verso le città, con le prime fasi di rientro. Nella seconda metà del mese sarà quest'ultima la direttrice principale, con aumento di traffico soprattutto nelle giornate di sabato e domenica degli ultimi due weekend.

Stando alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore, per la prima volta, anche venerdì (21 luglio) dalle ore 16:00 alle ore 22:00, oltre che, come accaduto lo scorso fine settimana, sabato (22 luglio) dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e domenica (23 luglio) dalle ore 7:00 fino alle 22:00.