Eurojackpot premia l'Italia: vinti oltre 71mila euro

L’estrazione numero 5 di martedì 13 gennaio di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha premiato l’Italia grazie a una vincita con 1 punto 5+0 da 71.423,90 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Bologna presso il Punto di Vendita Sisal Tabaccheria Al Massimo in via Cairoli, 7 C. Combinazione vincente: 2 -16 - 27 - 33 - 47 + Euronumeri 6- 12.

Eurojackpot, la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012, coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale perché ogni martedì e venerdì sera, ii giocatori di tutti i 19 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni di euro: quello in palio nella prossima estrazione di venerdì 16 gennaio sarà di 33 milioni di euro.

I 19 paesi europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Grecia.+

COME GIOCARE

Basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 12 e la giocata minima resta di 2 euro pari ad una combinazione. Chi indovinerà la combinazione di 5 numeri + 2 Euronumeri si aggiudicherà il Jackpot milionario. Ogni giocatore ha a disposizione 12 categorie di vincita, dalla 5+2 alla 2+1, tutte con premi più ricchi; la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 32 (considerando tutte le categorie). L’estrazione è ogni martedì e venerdì alle ore 20.00.

È possibile giocare a Eurojackpot tutti i giorni, sia presso i punti vendita della rete Sisal, capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, sia online sui siti autorizzati all’indirizzo www.eurojackpot.it che dalla App ufficiale Eurojackpot.ricorda che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.