"Fanc... le sirene", la folle fuga in auto del tunisino tra le vie di Milano

Un inseguimento di oltre sette chilometri per ilreticolo di vie a nord est della città, da viale Monza a Greco. Una corsa al termine della quale la Polizia Locale ha arrestato per resistenza un tunisino di 24 anni, Houssamedine Boumaiza, al volante di un’auto a noleggio.
Intorno alle 5.30 una pattuglia dei vigili, dopo un servizio in ausilio della Polizia di Stato in viale Monza 332, è stata affiancata da una vettura guidata da un uomo di origine nordafricana che proferiva una serie di frasi senza senso per poi ripartire a tutta velocità, infischiandosene dei semafori rossi e facendo una serie di manovre che hanno messo in serio pericolo la sicurezza della circolazione stradale.
Dopo oltre 10 minuti di tallonamento il veicolo finalmente è stato fermato in zona Greco, nella via privata e chiusa Mario Rota. Al pm di turno la Locale ha potuto raccontare i fatti e fornire le immagini video dell’accaduto registrate sia dalla nostra pattuglia che dal tunisino. Il magistrato ha convalidato l’arresto imponendo al nordafricano l’obbligo di firma.
