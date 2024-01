Feriti, amputati e oltre 700 interventi: il bilancio dei botti di Capodanno

Botti, petardi e proiettili vaganti, nottata intensa sul fronte degli incidenti durante l'ingresso nel nuovo anno. A Napoli una donna è rimasta ferita all'addome da un proiettile vagante mentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d'artificio per il nuovo anno. Sempre nel capoluogo partenopeo i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli sono intervenuti all’ospedale San Paolo per 2 persone ferite a causa dello scoppio di petardi. Le vittime sono un 33enne ferito al sopracciglio destro con edema della palpebrale destra e sospetta lesione; e un 47enne dimesso con una ustione alla coscia sinistra giudicata guaribile in 10 giorni. Ad Alfano, in provincia di Salerno, un bimbo di 11 anni ha perso un occhio dopo che un petardo gli è esploso in faccia.

Secondo i primi dati dei vigili del fuoco gli interventi lungo la penisola sono stati 703 nel corso della notte, tutte chiamate riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. Stando alle prime stime sarebbe l'8,8% in più rispetto ai 646 dello scorso anno. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti e di alcune auto parcheggiate in strada. Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 101. Gli altri interventi sono stati in Piemonte (46), Lombardia (69), Veneto e Trentino Alto Adige (47), Friuli Venezia Giulia (21), Liguria (42), Toscana (49), Marche (25), Umbria (22), Lazio (74), Abruzzo (16), Molise (1), Campania (38), Basilicata (6), Calabria (9), Puglia (60), Sicilia (52), Sardegna (25).