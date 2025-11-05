Ferrara, 18enne scomparsa da due settimane. Ricerche in corso tra Emilia e Lombardia

Ore di apprensione tra Emilia-Romagna e Lombardia per la scomparsa di Ambra Fabbri, 18enne residente a Ferrara e domiciliata a Milano, di cui non si hanno notizie da due settimane. I genitori, non riuscendo più a contattarla, hanno presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Porotto, nel Ferrarese. Il telefono della ragazza risulta spento da giorni, e nessuno tra amici e familiari è riuscito a mettersi in contatto con lei.

La denuncia e le ricerche

Dopo la denuncia, i carabinieri hanno diffuso la foto di Ambra Fabbri, fornita dalla famiglia, per facilitarne l’individuazione. L’appello è rivolto a chiunque possa averla vista o abbia notizie utili: è possibile contattare il numero unico di emergenza 112.

La giovane si sarebbe allontanata senza fornire spiegazioni, rendendosi da allora irreperibile. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo tutte le informazioni utili per ricostruire i suoi ultimi spostamenti e chiarire le circostanze della scomparsa. Anche la Prefettura di Ferrara ha attivato il piano per le persone scomparse, coordinando le attività di ricerca tra le autorità di Ferrara e Milano.

Viveva e lavorava a Milano

La ragazza viveva a Milano da un paio di mesi, dove lavorava saltuariamente come pr in discoteca. Nonostante la distanza, era in costante contatto con la famiglia, che ha iniziato a preoccuparsi quando il cellulare della ragazza ha smesso di essere raggiungibile. Nata il 16 gennaio 2007, Ambra aveva lasciato la casa di Ferrara per trasferirsi nel capoluogo lombardo, dove stava cercando nuove opportunità lavorative.

L'appello dei genitori

I genitori della giovane, profondamente preoccupati, hanno chiesto la massima

collaborazione da parte di chiunque possa. La foto diffusa dai carabinieri mostra Ambra così com’è apparsa l’ultima volta: un’immagine che, si spera, possa aiutare a fare luce sulla sua scomparsa.