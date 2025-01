Ferrovie, nuova azione di sabotaggio: tentato lo sfondamento della centralina di Roma Aurelia

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo tentativo di sabotaggio sulla linea ferroviaria. Stando a quanto appreso dall'agenzia Adnkronos, infatti, questa notte qualcuno avrebbe provato a forzare l'ingresso del locale che ospita la centralina elettrica dei treni a Roma Aurelia, cercando senza successo di sfondare la porta blindata che custodisce i macchinari. I danni sono stati contenuti, sono stati divelti alcuni paletti della recinzione e, per mettere fuori uso il sistema di controllo, sono stati messi fuori uso alcuni elementi dell'allarme volumetrico.

I tecnici hanno rinvenuto sul posto martelli e cacciaviti e Ferrovie dello Stato ha già presentato regolare denuncia. Quella centralina, infatti, è fondamentale per la circolazione ferroviaria lungo tutta la dorsale e, se fuori uso, può arrecare gravi danni alla circolazione da e per la Capitale. L'allarme è stato lanciato ieri, dopo la segnalazione del personale di Fs Security. Questo nuovo tentativo di sabotaggio arriva poche ore dopo la scoperta di una catena per biciclette sui cavi della linea ferroviaria in Veneto, fortunatamente scoperta per tempo. Se un treno fosse passato da lì con la catena avrebbe causato danni al pantografo e, di conseguenza, anche alla linea, con ingenti ripercussioni sul traffico ferroviario della direttrice nord-est.

" L'episodio denunciato da Fs in Veneto è altamente preoccupante ed è fortemente auspicabile che l'indagine per attentato ai trasporti dia risposte chiare e rapide ", ha dichiarato la Lega in merito agli accadimenti sulla Mantova-Monselice. " Gli elementi delle ultime ore consigliano attenzione e cautela anziché frettolosi linciaggi politici. Certa sinistra, anche su un tema delicato come la sicurezza dei trasporti, ha sbagliato i tempi come facevano i treni negli anni record dei ritardi, 2018 e 2020, ovvero quando al Mit c'erano Graziano Delrio (Pd), Danilo Toninelli (M5S) e Paola De Micheli (Pd). Attendiamo sviluppi dalle autorità competenti: la Lega si stringe attorno alle donne e agli uomini delle Forze dell'Ordine e del gruppo Fs ", conclude la Lega.

Le indagini dovranno far luce su tutti gli episodi denunciati da Ferrovie dello Stato.

L'ipotesi di sabotaggi lungo le linee non è remoto, soprattutto a fronte delleche si sono registrate nelle ultime settimane, che hanno fatto cresce il sospetto che vi possa essere una strategia per destabilizzare il sistema e creare tensioni.