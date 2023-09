A Firenze nascerà la "scuola per imam". Esplode la polemica

A Firenze dovrebbe nascere una "scuola per imam", con l’obiettivo di formare e aggiornare le cariche religiose islamiche in materia di educazione civica. Ma perché il Pd fiorentino e quello toscano supportano iniziative del genere? Da dove proverranno gli eventuali finanziamenti per questa iniziativa specifica? E quali soggetti li riceveranno? Queste le domande che gli esponenti del centrodestra hanno posto a chi amministra, chiedendo sin da subito la massima trasparenza su una questione che promette di travalicare presto i confini regionali. Al momento, si sa che il "corso per imam" dovrebbe partire nel 2024, portando a compimento il progetto che ha preso vita negli uffici della "Scuola fiorentina di alta formazione per il dialogo interreligioso e interculturale". Si tratta dell’ente fondato nel 2015, che riunisce le comunità cattolica, ebraica e islamica e vede la partecipazione delle istituzioni locali (tra cui il Comune di Firenze e la Regione Toscana).

Il progetto della "scuola per imam"

“Sarà una sorta di "scuola nella scuola" – ha spiegato al quotidiano La Nazione Izzedin Elzir, imam di Firenze – e servirà per gli imam di tutta Italia per approfondire lo studio dell’Islam, delle leggi italiane e dei diritti e dei doveri dei cittadini nella società" . Il nuovo corso formativo non ha ancora una data d’inizio ufficiale, né un spazio fisico nel quale si svolgerà. Ma dovrebbe essere solo questione di tempo, a quanto sembra. "Si parla comunque del 2024 - ha proseguito Elzir - abbiamo definito i contorni di questo nuova offerta formativa, adesso mancano solo i dettagli" . Un piano in divenire quindi, ma che ha a quanto pare già scatenato un dibattito. Il centrodestra ha infatti annunciato nelle scorse ore la presentazione di una serie di interrogazioni volte a far luce sulla vicenda, non risparmiando una "stoccata" al Partito Democratico che amministra la Toscana e il capoluogo di regione.

L'attacco della Lega