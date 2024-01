"Sto arrivando". Fleximan ha colpito ancora: abbattuto il 13° autovelox

Non se ne sentiva parlare da qualche giorno ma puntuale è arrivato l'ennesimo atto vandalico di Fleximan, colui il quale abbatte gli autovelox in molte aree del Nord Italia. L'ultima scorribanda notturna è stata compiuta stanotte in provincia di Padova lungo la "Via Piovego" nel Comune di Villa del Conte.

La "firma" sul palo abbattuto

Mentre gli investigatori sono a lavoro per scovare tutto ciò che possa essere utile alle indagini e a risalire all'autore o agli autori del gesto, in questa occasione è stato ritrovato anche un foglio di carta sulla base del palo divelto con la scritta "Fleximan sta arrivando": sarà davvero l'autore originale che fa parlare di sé da alcune settimane o soltanto qualcuno che ha deciso di emulare l'abbattitore seriale degli autovelox spacciandosi per lui? È ancora presto per scoprirlo ma di sicuro si sa che si tratta del tredicesimo caso soltanto in Veneto (la regione più colpita) dopo i precedenti della provincia di Rovigo mentre casi più isolati si sono verificati anche in Piemonte e Lombardia.

Le parole del sindaco

Sulla propria pagina Facebook ha subito commentato l'accaduto il sindaco di VIlla del Conte, Antonella Argenti, con un post in cui ha condiviso anche alcune foto dell'autovelox abbattuto. " Ho appreso questa mattina all'alba la notizia dell'abbattimento di uno dei due autovelox nella statale provinciale via Piovego - scrive il sindaco - preciso che i due autovelox ubicati sulla strada provinciale 'Brentana' sono stati installati nel 2021 dal comando di polizia della Federazione dei Comuni del camposampierese e non sono gestiti dal comune di Villa del Conte". Da qui l'immediata presa di distanza e la ferma condanna sull'accaduto. " Indubbiamente condanno l'atto di vandalismo e ovviamente non condivido questa 'giustizia fai da te'. Tali fatti però ci devono far riflettere seriamente, sia come Amministratori così come anche Autorità di pubblica sicurezza .

Comportamento contro legge

Proprio nelle scorse ore e prima di questo ennesimo caso di cronaca sull'abbattimento degli autovelox, è arrivata la condanna da parte di Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che intervistato a "24 Mattino" su Radio 24 ha parlato anche della gravità della " celebrazione che riceve, perché possono piacere o non piacere, ma le norme se ci sono vanno rispettare, questo vale per tutto. Oltretutto questo comportamento è gravemente contrario alla legge, si rischiano anche delle conseguenze legali non irrilevanti. Poi è chiaro che c'è un problema di ragionevolezza, ma non è che con una giustizia fai da te si può porre il problema ".