Fondazione Fiera Milano, investimenti per 228 milioni di euro in tre anni

Un investimento di 228 milioni di euro previsto nel nuovo piano triennale 2024-2026: così Fondazione Fiera Milano si conferma “motore” centrale nello sviluppo di settori strategici per Milano e per l’Italia puntando allo sviluppo immobiliare delle aree che ospiteranno anche il Centro di produzione Rai e diverse strutture per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Piano approvato all’unanimità dal Consiglio generale della Fondazione presieduto da Enrico Pazzali in cui, per il triennio, si stima in oltre 111 milioni il margine operativo lordo e 21,7 milioni di utile netto, un patrimonio netto di 769 milioni a fine 2026, in aumento rispetto all'attuale. La crescita complessiva del patrimonio netto, a decorrere dal 2019, supererà nel 2026 la soglia dei 100 milioni. Il piano nuovo piano industriale consolida così il cambio di passo già avviato nel periodo 2022-2024, con un valore totale per gli anni 2023-2028 che ammonta a ben 359,8 milioni.

“Vogliamo consolidare il periodo di ripresa con una visione che guarda con fiducia al futuro. Un futuro di grandi opportunità e sfide che affronteremo con il Piano varato che ci vede in prima fila nell’intraprendere progetti e programmare investimenti di valorizzazione delle persone, di sviluppo del territorio e di rafforzamento del nostro patrimonio e del nostro brand – spiega Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano –. Voglio sottolineare, ad esempio, il grande lavoro che consentirà di valorizzare il nostro patrimonio immobiliare anche attraverso la locazione dei nuovi studi Rai negli spazi della Fiera. Un traguardo straordinario, raggiunto in sinergia tra diversi attori e reso possibile anche dal contributo di Fondazione”.

“Siamo anche orgogliosi - conclude il presidente Pazzali - di poter contribuire alla realizzazione di un evento mondiale straordinario come le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 e di potere cogliere a pieno le opportunità offerte dalla rivoluzione dell’innovazione e dalla sostenibilità per ribadire, grazie a progetti e iniziative che si pongono l’obiettivo di avere un impatto positivo per il territorio, la centralità di Fondazione Fiera Milano nel panorama strategico milanese, lombardo e del Paese”.

In particolare vengono ufficializzati gli investimenti strategici che vedono, oltre alla trasformazione di alcuni padiglioni in spazi congressuali, la realizzazione di spazi ricettivi e al campus, anche la costruzione di un white box in cui la Rai realizzerà, con lavori di allestimento di propria competenza, il suo nuovo centro di produzione multimediale, con 8 sale di registrazione su 63.000 metri quadrati di superficie nell’area oggi occupata dal MiCo Nord. “Un investimento fortemente voluto da Fondazione - si sottolinea - per confermare una prospettiva di continuità storica, professionale e anche culturale negli spazi della Fiera che ospiterà così anche una delle maggiori realtà culturali del Paese”.

Rilevanti anche gli investimenti che la Fondazione metterà in campo per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026: 15 milioni di euro utili alla realizzazione della pista di speed skating e del campo di hockey femminile, le cui gare olimpiche saranno ospitate nei padiglioni della Fiera; 15 milioni di euro, nell’arco sempre del triennio 2024-2026, con cui Fondazione Fiera sosterrà Fondazione Milano Cortina nell’organizzazione dei Giochi attraverso l’acquisizione di importanti diritti di marketing e partenariato dell’evento.

La parte più corposa degli investimenti complessivi di 228 milioni è dedicata agli interventi di rigenerazione sull’area urbana, come la nuova sede Rai, il campus, l’albergo Scarampo e lo spostamento di MiCo Nord. Il resto sarà impiegato in interventi per il digitale e il green, la manutenzione straordinaria del quartiere fieristico, che comprende l’adattamento dei padiglioni per le Olimpiadi 2026 e le azioni che Fondazione Fiera intraprenderà negli ambiti sociale, culturale e della formazione.