Forti piogge e alberi caduti. Il Nord Italia colpito dal maltempo. Esonda il lago di Como

Breve interruzione dell'estate nel Nord Italia, dove dalla notte si sono sviluppate condizioni di maltempo, soprattutto in Lombardia, Piemonte e Trentino. Tra le zone particolarmente colpite c'è il varesotto, dove all'alba un nubifragio ha causato alcuni allagamenti in città. Ma sono state soprattutto le forti raffiche di vento a causare maggiori problemi in città a causa di alcuni alberi che sono stati sradicati e che sono caduti sul piano stradale, fortunatamente senza causare feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per spostare i rami che ingombravano le vie di circolazione, sia stradale che ferroviaria.

Sono stati diversi i treni che sono stati soppressi nella prima mattinata di oggi, sia in Lombardia che in Piemonte, a causa di detriti e rami sulle strade ferrate, che non rendono sicura la circolazione. Tuttavia, già dopo alcune ore, la situzione è notevolmente migliorata e la circolazione è via via in miglioramento. In Lombardia, all'alba è esondato il Lago di Como, il cui livello era ancora piuttosto alto dopo le piogge dello scorso weekend. La circolazione sul lungolago in centro è stata deviata per alcune e piazza Cavour è coperta da diversi centimetri d'acqua mentre le squadre lavorano per arginare i disagi. Anche nel comasco si segnalano alcuni alberi caduti e cantine allagate.

Anche qui i vigili del fuoco sono al lavoro dall'alba per ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione, al pari dei colleghi in Trentino, dove si contano un centinaio di interventi nelle prime ore del mattino, principalmente per liberare cantine e garage allagati.

In Piemonte a essere maggiormente colpiti sono stati il canavese, il torinese e l'alto novarese, dove in alcuni frangenti la pioggia si è trasformata in grandine. La protezione ha segnalatoper tutta la giornata di venerdì, con una ripresa dei fenomeni di forte intensità dal pomeriggio.

