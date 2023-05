Forza Italia in Lombardia si rinnova e punta sulla donna più votata in Regione

L’azzurro di Forza Italia in Lombardia si tinge di rosa per tornare a contare sul territorio e mettere radici profonde. Così Alessandro Sorte, in qualità di Commissario Regionale di Forza Italia, ha nominato come suo vicario Simona Tironi, la donna più votata del centrodestra alle ultime elezioni regionali. Tironi, laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Brescia, nel primo mandato di Attilio Fontana era stata vicepresidente della Commissione regionale Terza Sanità e Politiche sociali. Nell’ultima tornata ha ottenuto 8.671 preferenze che le sono valse il primato di donna più votata e il posto in giunta con le deleghe alla formazione, istruzione e lavoro.

Forza Italia si rinnova in Lombardia

Oltre a Simona Tironi sono stati nominati Giuseppe Taldone, Antonello Galiani e Franco Nodari vice Commissari regionali. Quindi Serafino Generoso, Responsabile regionale enti locali, Adriano Alessandrini, Responsabile regionale organizzazione, Adriano Corigliano, Responsabile regionale comunicazione e Luca Caravita, Responsabile regionale elettorale. Nei prossimi giorni si procederà a nominare i responsabili di dipartimento regionale.

Operazione rilancio