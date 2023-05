Le fragranze più amate all’estero sono italiane e vengono dall’Antica Farmacia del Cinghiale

Profumi moderni e prodotti per la cura della pelle realizzati con antiche ricette. Spezie, fiori ed erbe lavorati artigianalmente. Fragranze uniche nel loro genere, apprezzate in Italia e all'estero. Sono i punti di forza che rendono speciale l'Antica Farmacia del Cinghiale, un negozio ricco di storia incastonato nel cuore di Firenze.

La storia della Farmcia del Cinghiale

La fondazione della Farmacia del Cinghiale risale alla prima metà del XVIII secolo. Deve il suo nome alla fontana con il cinghiale, detta del “porcellino”, opera in bronzo dello scultore Pietro Tacca (1612) che, collocata in passato di fronte al suo ingresso, è oggi situata sul lato corto della Loggia del Mercato Nuovo. Ancora oggi la farmacia è collocata nella sua sede originaria, al piano terra di un edificio già di proprietà dell’Arte della Seta, poi del Cambio e infine dell’Ospedale degli Innocenti.

L’antica origine della farmacia è testimoniata da un importante testo, edito a Firenze nel 1752, nel quale il medico fiorentino Niccolò Branchi della Torre elencava una serie di esperimenti chimici effettuati nel laboratorio di questa Spezieria.

Da ritrovo di intellettuali illustri, come i letterati Aleardi, Prati, De Amicis e Fucini - quest’ultimo ricordato da una lapide collocata all’interno del locale – la Farmacia del Cinghiale è una delle farmacie più antiche d’Italia.

Lavorazione artigianale e antiche ricette

Nel 2010, la farmacia è stata rilevata dalla Dottoressa Filippa Arcuri, che con forte credo alla medicina naturale porta avanti, oltre all’omeopatia e omeosinergia, una linea di cosmetici in cui i principi attivi naturali, estratti direttamente dalle piante, si uniscono a metodologie avanzate, al fine di creare dei prodotti genuini, che rechino in sé la passione per la tradizione e il gusto per l’innovazione.

Ancora oggi, la maggior parte dei fiori e delle erbe utilizzate per la produzione proviene direttamente dalla farmacia stessa. I processi di produzione, inoltre, sono costituiti da una lavorazione artigianale che dà vita a fragranze quali Estate Fiorentina, Aromi Antichi, Dolcetto, Ambra e tante altre ancora. Fragranze da “degustare” con l’olfatto, confezionate in bottiglie dal classico stile “fiorentino” e capaci di far venire in mente una primavera passeggiata nelle vicine colline toscane.