Frana Ischia, trovati altri tre corpi: tra loro il papà dei fratellini Monti

Altri tre corpi sono stati ritrovati oggi a Casamicciola Terme, la piccola cittadina dell’isola d’Ischia travolta il 26 novembre scorso da una frana originata dal monte Epomeo che ha inghiottito trenta abitazioni. Il primo dei tre corpi individuati dai vigili del fuoco è quello di Salvatore Impagliazzo, 30 anni, il compagno della 31enne Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata dell’alluvione. Le operazioni di recupero sono state effettuate in via Santa Barbara, nel giardino di una villetta ai piedi del serbatoio idrico dell'Acquedotto campano, a poche decine di metri da dov'era stata rinvenuta Eleonora.

Sale a undici il numero delle vittime

Il secondo corpo senza vita è stato trovato, invece, nell'area al di sopra dell'abitazione dove i vigili del fuoco ispezionavano ieri i solai alla ricerca dei genitori dei tre fratellini già estratti dal fango nei giorni scorsi. Si tratta di Gianluca Monti, 38 anni, il papà dei bambini. Il terzo, infine, è stato trovato sempre in via Santa Barbara ed è il corpo di una donna. Si tratta di Valentina Castagna la moglie di Monti e mamma dei tre piccoli morti nella frana. Valentina è stata identificata dai suoi familiari. Le salme, adesso, saranno trasferite nell'obitorio dell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno per le prime ispezioni cadaveriche. Sale a undici, quindi, il numero delle vittime, mentre dispersa, a questo punto, è rimasta solo una persona, ovvero Maria Teresa Arcamone, 31 anni.

Nuova riunione operativa in prefettura

I soccorritori lavorano senza sosta per tentare di recuperare entro stasera i corpi degli altri due dispersi ed evitare, in questo modo, di dover interrompere le ricerche con l’arrivo, dalla giornata di domani, di una perturbazione che potrebbe ostacolare ogni attività a causa delle forti piogge. Inoltre, è stato anche predisposto, in caso di allerta meteo, un piano di evacuazione per circa 300 nuclei familiari che si trovano all’interno del perimetro della zona rossa. È stata organizzata per oggi pomeriggio alle ore 16, intanto, una riunione del Centro coordinamento soccorsi per la frana di Ischia. L'appuntamento è nella sala operativa della prefettura di Napoli; parteciperanno in videoconferenza tutti i componenti del Centro operativo comunale di Casamicciola Terme. A seguire si terrà una conferenza stampa cui prenderanno parte, sempre in video, anche i componenti del Coc.