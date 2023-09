"Frecce Tricolore? Sciacallaggio chiedere abolizione". La Russa torna sulla tragedia di Torino

Da sabato, da quando la Freccia Tricolore Pony 4 si è schiantata al suolo all'aeroporto di Torino-Casalle, una parte della sinistra italiana, sia parlamentare che extraparlamentare, invoca a gran voce la soppressione del corpo. Quello che è un vanto del Paese del mondo, la pattuglia acrobatica più ammirata e premiata, per la sinistra dev'essere eliminata perché pericolosa e perché contribuirebbe alla propaganda guerrafondaia. L'incidente accaduto al maggiore Oscar Del Dò è purtroppo una tragica fatalità, che sarebbe potuta succedere con qualunque altro aereo di quel tipo, visto che è avvenuto in fase di decollo e non durante le evoluzioni.

" Siamo tutti molto addolorati, soprattutto per la bambina, ma anche per il dolore che sicuramente ha provocato nel pilota ", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando a margine dell'inaugurazione della mostra fotografica "Through her eyes. Timeless strength" alle Gallerie d'Italia di Milano. La seconda carica dello Stato, quindi, aggiunge: " Mi dicono che il pilota ha fatto tutto il possibile per evitare conseguenze negative, tant'è che l'aereo non è caduto sulla macchina ".

E rispetto a chi invoca la soppressione, La Russa, afferma: " Non ci credo che ci sia uno sciacallaggio contro uno dei simboli più belli della nostra identità nazionale ". E spiega: " Non oso credere che ci possa essere qualcuno che tenta di approfittare di una disgrazia come questa, di un incidente come questo, per mettere in discussione una delle eccellenze italiane, a cui va tutta la mia stima e la mia profonda vicinanza in un momento di dolore come questo ". Intanto, la procura di Ivrea ha iscritto nel registro degli indagati, ipotizzando i reati di disastro colposo e omicidio colposo, il pilota di Pony 4. In queste ore i magistrati stanno analizzando le registrazioni tra lo stesso Del Dò e i compagni di formazione, nonchè i colloqui tra il maggiore dell'aviazione e la torre di controllo.

Questo pomeriggio è stato completato il recupero delle parti del velivolo. Il materiale è stato depositato a Volpiano, sotto rigorosa sorveglianza, in un hangar di pertinenza del 1/o Nucleo elicotteri dei carabinieri. Ora è a disposizione della procura di Ivrea per gli accertamenti tecnici.