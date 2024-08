La fuga e la droga sotto l'auto con i magneti: marocchino arrestato a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

La lotta contro le droghe non conosce mai pause e le forze dell'ordine sono chiamate a costanti evoluzioni per stare al passo con i trafficanti, che per sfuggire alla giustizia trovano modalità sempre nuove per occultare gli stupefacenti. L'ultimo caso, in questo caldissimo agosto, si è verificato a Milano e ha portato all'arresto di un marocchino di 27 anni. Nonostante la città sia deserta, gli spacciatori non vanno in ferie e tengono occupata la Polizia di Stato, che nella giornata di ieri era impegnata in uno specifico servizio di contrasto alla vendita di stupefacenti. Attorno alle 13, gli uomini del commissariato di Mecenate hanno effettuato controlli approfonditi nella zona del quartiere Ponte Lambro e viale Ungheria, aree note per l'intensa attività di spaccio.

Durante il pattugliamento hanno notato una vettura sospetta in sosta, con una persona che dall'esterno parlava con il conducente seduto al posto di guida. I primi ad avvicinarsi sono stati gli agenti a bordo della vettura civetta, che hanno chiesto il supporto di una volante, arrivata sul posto in pochi minuti, perché intuendo cosa stesse accadendo, il conducente ha ingranato la marcia per tentare la fuga ad alta velocità. Dai controlli effettuati preliminarmente sulla targa, gli agenti hanno rilevato che la vettura fosse intestata a una società di leasing e quindi non hanno potuto acquisire informazioni sul conducente o sul proprietario. La vettura è partita a tutta velocità verso via Mecenate e in quel momento è iniziato l'inseguimento, che ha condotto il conducente, evidentemente poco esperto delle strade di Milano, in via Garavaglia, una strada senza uscita.

A quel punto, al marocchino non è rimasto altro da fare che scappare a piedi lungo le vie Forlanini, Barigozzi e Cossa. Qui ha pensato che potesse sfuggire alla cattura introducendosi in un cortile condominiale. Ma così non è stato ed è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Addosso non gli è stato trovato nulla ma, lungo le strade di fuga, i poliziotti hanno rinvenuto un involucro in plastica bianco elettrosaldato a palloncino contenente 1,2 grammi di cocaina.

Ma il bottino più importante era nascosto nell'autovettura abbandonata nella strada chiusa dove, all'interno di duedi caramelle alla menta vuote, ancorate alla scocca con dei magneti, si trovavano altri 10 grammi di cocaina. E nel vano portaoggetti erano stati allocati 50euro. Il marocchino è stato arrestato e condotto nella camera di sicurezza per essere processato per direttissima.