Si accende una sigaretta e fuma in aereo: multato a Bologna

L'infrazione, commessa in maniera palese di fronte a numerose persone, gli potrebbe costare caro. Un 50enne italiano è stato denunciato dalla polizia perché si è acceso una sigaretta in aereo mentre viaggiava con destinazione Bologna e ha continuato a fumare nonostante le proteste di steward e passeggeri. L'uomo dovrà rispondere del reato previsto dall'articolo 1.095 del codice della navigazione, che punisce chi non esegue un ordine riguardante la sicurezza dell'aeromobile. Gli agenti della polizia di frontiera dell'aeroporto Marconi di Bologna sono stati chiamati per un intervento dal personale di un volo low-cost appena atterrato. La violazione contestata al passeggero prevede, secondo la legge, una reclusione fino a tre mesi o una multa fino a 206 euro.

La norma

Sugli aerei non si può fumare. La regola, in vigore dal 1989 (allora solo per i voli interni, mentre adesso per tutte le tratte), è molto rigida e prevede sanzioni pesanti. Accendere una sigaretta a bordo di un velivolo può essere molto pericoloso e non solo perché riduce l'ossigeno in una cabina dove l'aria è già pressurizzata, ma per altri gravi motivi. Si può facilmente intuire che qualora accidentalmente cadesse a terra, sulla moquete della cabina, la cenere ardente si potrebbe sviluppare un incendio a bordo con le conseguenze che sarebbero disastrose. Nonostante i pericoli siano ben specificati dagli steward e dalle hostess prima della partenza di un aereo c'è sempre qualche incosciente che non rispetta la normativa, come nel caso del passeggero del volo diretto a Bologna. Spesso capita che, per eludere la regola, i fumatori si chiudono in bagno.

Le sanzioni

La punizione per chi contravviene alla legge prevede sia possibile eseguire addirittura l'arresto del passeggero indisciplinato una volta atterrati in aeroporto, oltre a comminare multe salate. Le compagnie si sono attrezzate per venire incontro ai fumatori incalliti offrendo, a prezzi non bassi, sigarette naturali aromatizzate senza combustione. Fino agli anni Ottanta le regole erano diverse e negli aerei erano previsti reparti per fumatori e non fumatori. Anche il personale di bordo era autorizzato a poter accendere la sigaretta, e le lamentele erano continue. Dal 1989 le cose sono cambiate garantendo maggiore sicurezza ai passeggeri.