Furto aggravato, arrestato il fratello di Maria Rosaria Boccia

Andrea Gaetano Boccia, fratello di Maria Rosaria, è stato arrestato mercoledì 11 marzo dai carabinieri di Torre Annunziata perché, secondo la ricostruzione fatta dai militari dell'Arma, nel contatore del suo negozio di abbigliamento di Pompei sarebbe stato applicato un magnete per registrare consumi alterati della corrente elettrica. Insieme ai carabinieri, il sopralluogo è stato eseguito dai tecnici dell'Enel. Nelle prossime ore verrà eseguito il processo per direttissima presso il tribunale di Torre Annunziata.

La scoperta è stata effettuata durante un controllo in corso nel negozio. Il sistema che avrebbe utilizzato Boccia, sicuramente noto alle forze dell'ordine per numerosi casi che sono stati scoperti in tutta Italia, permette di rallentare la corsa del contatore magnetico di vecchia generazione e, quindi, di registrare consumi inferiori rispetto a quelli effettivi. L'uomo è ora accusato di furto aggravato. La sorella Maria Rosaria è completamente estranea ai fatti.

Maria Rosaria Boccia è nota alle cronache da meno di un anno per aver portato alle dimissioni il ministro Gennaro Sangiuliano in merito a una vicenda legata a una nomina come consulente del ministero del Turismo.

Secondo la versione della donna, tutto era stato predisposto affinché quella nomina venisse ufficializzata ma all'improvviso è saltato tutto e lei, in un impeto di vendetta, ha deciso di raccontare la relazione personale con il ministro, che nelle sue dichiarazioni ha peròin larga parte quanto da lei dichiarato. Questa vicenda, però, lo scorso settembre ha portato Sangiuliano a lasciare il suo posto al ministero per agevolare la propria difesa nelle sedi giuridiche, anche a fronte di una serie di querele reciproche.