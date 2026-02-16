Garlasco, Sempio: "Risultati incidente probatorio dimostrano mia innocenza"

Andrea Sempio torna a professare la propria innocenza rispetto al delitto di Garlasco. "Ribadisco" di essere innocente, dice in un'intervista al Tg1. "In realtà, io penso che le verifiche che hanno fatto finora, come ad esempio i risultati dell'incidente probatorio, dimostrino sempre la stessa cosa, la versione che ho dato io l'altra volta".

Alla domanda se sia preoccupato per il fatto che la procura di Pavia potrebbe chiedere un processo a suo carico per l'assassinio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, Sempio risponde in questo modo: "Di sicuro non sono tranquillo perché comunque, in una situazione del genere, nessuno può dire di essere tranquillo. Che ci possa essere una richiesta di rinvio a giudizio è una cosa che abbiamo messo in conto. Se ci sarà l'affronteremo, anche perché la richiesta di rinvio a giudizio non è appunto la sicurezza che poi ci sarà un processo".

E quando gli domandano se, incontrando i genitori di Chiara direbbe loro "non c'entro nulla" afferma: "Non credo neanche di aver bisogno di dirglielo, perché non credo ci sia il minimo sospetto, il minimo dubbio dalla loro parte".

L'ex procuratore Venditti: "Rifarei ciò che ho fatto"

"Dopo che sono stato un uomo della giustizia per oltre 40 anni mi sento tradito dalla giustizia e non mi aspetto più nulla di buono. Nei miei confronti è stata avviata una campagna denigratoria che non si è mai vista". E' un anticipazione dell'intervista all'ex procuratore Mario Venditti, che per due volte chiese e ottenne l'archiviazione della posizione di Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, in onda questa sera a "Quarta Repubblica", condotto da Nicola Porro in prima serata su Retequattro. Venditti, che per quelle sue decisioni è ora indagato spiega: "La Procura di Pavia trova uno scarabocchio, perché quello è uno scarabocchio, il famoso "Venditti gip archivia per 20-30 euro ecc" - afferma l'ex magistrato - . Passano mesi e nessuno sente l'autore di quello scarabocchio, poi finalmente questa persona dice che in realtà quella cifra era un preventivo di spese legali e che ha consegnato i soldi in contanti a tre avvocati. Erano soldi che servivano per corrompermi? Nessuno mi ha corrotto. Ma io sono il mostro da sbattere in prima pagina, per dare valore all'indagine, perché un procuratore corrotto fa notizia". Parlando della perquisizione a suo carico, Venditti racconta: "Io non sono soltanto un indagato, io sono il mostro in prima pagina. Ho avuto a che fare con tanti indagati, con tanti condannati, mi sono sempre comportato correttamente, Questa stessa correttezza però non la vedo negli attuali inquirenti di Pavia e di Brescia". "Rifarei esattamente quello che ho fatto. Non ci sono elementi nuovi.

Alla fine, gira e rigira, è come il gioco dell'oca, si torna sempre al punto di partenza. Non c'erano cose nuove, perché a ogni consulenza, a ogni perizia, se ne contrapponeva un'altra ed è quello che sta avvenendo adesso, e non si esce da questo", ha concluso riguardo le archiviazioni chieste per Sempio.