Gela, studente colpisce un compagno alla testa con un martello

Tragedia sfiorata questa mattina, giovedì 26 febbraio, all’istituto professionale “Ettore Majorana" di Gela, in provincia di Caltanissetta. Uno studente di 15 anni è stato colpito alla testa con un martello da un compagno di classe, suo coetaneo, durante l’orario scolastico. Il ferito è stato trasportato presso il vicino ospedale e medicato. Non sarebbe in gravi condizioni.

L’aggressione col martello

La dinamica è ancora da ricostruire. Come apprende l’Ansa da fonti investigative, l’aggressione sarebbe maturata in un contesto di presunto bullismo. Il giovane studente avrebbe colpito il compagno di classe alla testa con un martello portato da casa. Sul posto è intervenuta la polizia assieme al personale del 118. Il ferito è stato trasportato con l’ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Gela, dove si troverebbe tuttora. Sulla drammatica vicenda sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso finora, in passato il presunto aggressore avrebbe già avuto comportamenti violenti in ambito scolastico.

Coltelli in aula nel Napoletano, denunciati due 15enni

Intanto ad Arzano, in provincia di Napoli, due 15enni dell’istituto Don Geremia Piscopo sono stati denunciati dai carabinieri per porto di armi o oggetti atti ad offendere, in quanto sorpresi entrambi in possesso di coltelli. La prima arma è stata scoperta durante la lezione di matematica. Mentre il docente spiegava, lo studente ha tirato fuori dalla tasca un coltello a scatto, a doppia lama, e lo ha appoggiato sul banco. Il rumore del ferro ha attirato l’attenzione del professore che, resosi conto di quanto stava accadendo, ha sollecitato l’intervento del dirigente scolastico. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri.

Ed è proprio durante i controlli dei militari dell’Arma che un altro studente è stato trovato in possesso del secondo coltello. Le armi sono state sequestrate, i due ragazzini denunciati e affidati ai rispettivi genitori.