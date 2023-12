Il generale Vannacci nominato Capo di stato maggiore

+++ Articolo in aggiornamento +++

Il suo libro aveva destato scandalo. Il mondo al contrario del generale Roberto Vannacci aveva indispettito i benpensanti che, dopo averlo commentato e soprattutto giudicato, hanno candidamente ammesso di non averlo letto. Forse solo sfogliato. Quel volume, però, è stato per mesi in cima alle classifiche, segno che gli italiani apprezzavano, e ancora apprezzano, il pensiero del comandante. Un pensiero comune, ma quasi impossibile da affermare in un mondo dove si chiama il male bene e il bene male. Per mesi, Vannacci ha girato l'Italia per presentare il suo libro, riempiendo sale e sfidando le critiche, e a volte perfino il tentativo di censura, dei progressisti.

Oggi il generale è pronto ad assumere un nuovo incarico: quello di Capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri/comando operativo esercito. Lo ha annunciato oggi La Gazzetta di Lucca.