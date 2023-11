Gerusalemme, il conservatorio oasi di pace contro la guerra

Un'isola di pace nel cuore della Città Vecchia di Gerusalemme nelle stanze di un conservatorio con duecento studenti che malgrado siano ebrei, cristiani e musulmani vivono e suonano in armonia. Bambini e giovani insieme allontanando l’orrore della guerra. E hanno continuato a farlo anche dopo il 7 ottobre. È la scuola del Magnificat, una delle intuizioni dei francescani di Terra Santa che attraverso la musica e l'arte crea occasioni di incontro e dialogo. E così, dopo i primi giorni di paura e choc, il conservatorio, che si trova a San Salvatore, nella sede della Custodia, nel cuore del quartiere cristiano di Gerusalemme, ha riaperto le porte.

La musica, la bellezza e la guerra

" Volevamo che ci fosse qualche momento di bellezza per questi ragazzi che erano per giorni rimasti in balia delle immagini che trovavano sui media o nella rete, erano traumatizzati. Abbiamo riaperto prima online e ora anche in presenza ", dice fra Alberto Joan Pari, 45 anni, di origine bresciana, da sedici in Terra Santa e direttore della Scuola di musica della Custodia. Alcuni dei ragazzi debbono seguire le lezioni ancora online perché vivono in zone della città, come Gerusalemme Est o il Monte degli Ulivi, dove talvolta ci sono scontri e non è sicuro uscire. " Il momento più difficile è stato il momento della riapertura perché i ragazzi erano spaventati, confusi, parlavano solo della situazione, dei missili, non riuscivano a concentrarsi. Ma noi poi abbiamo detto loro che noi non facciamo politica e che la nostra scuola doveva continuare ad essere un'oasi di pace ", racconta Lucia D'Anna Frej, originaria di Varese, insegnante di violoncello e supervisore artistico del progetto. Un passato di violoncellista anche alla Scala, ora vive a Gerusalemme con suo marito, arabo cristiano, e il loro bambino di tre anni e mezzo. I dubbi più grandi erano sul futuro dell'ensemble di archi dei ragazzi più grandi, i più sensibili rispetto alla situazione che si vive nel Paese.

La scuola contro il dramma