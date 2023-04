Gigi Bici, rito abbreviato per l'unica imputata dell'omicidio

Giudicata in rito abbreviato per omicidio volontario: Barbara Pasetti, fisioterapista di 41 anni della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia), accusata dell'omicidio di Luigi Ciscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici, verrà giudicata in tempi brevi. La richiesta presentata da Irene Anrò, avvocato dell'imputata, è stata accolta dal gip pavese Pasquale Villani nel corso dell'udienza preliminare.

In aula tensioni con i parenti parte civile

Nell'aula, oltre a Pasetti e ai pubblici ministeri Valentina Terrile e Andrea Zanoncelli, erano presenti i tre figli di Criscuolo nati nel primo matrimonio, assistiti dall'avvocato Yuri Lissandrin, la compagna Valeriya Aleyksyeyeva e la figlia Stefania, seguiti dall'avvocato Alessandro Bozzi: si sono costituiti tutti parte civile. Non sono mancati attimi di tensione quando è emerso che Pasetti, quando ha confessato l'omicidio nell'interrogatorio del 5 ottobre 2022 al carcere dei Piccolini a Vigevano, ha spiegato di averlo ucciso perché preoccupata per le sue continue richieste di denaro e per le minacce, che a suo dire, Criscuolo avrebbe rivolto a lei e al suo bambino. Una versione fortemente contestata da Katia Criscuolo, la primogenita della vittima, preoccupata che la memoria del padre possa essere infangata. La prossima udienza si terrà il 14 luglio.

Verso la fine del processo a luglio

Nell'occasione Barbara Pasetti potrebbe anche decidere di rilasciare dichiarazioni spontanee e si potrebbe arrivare anche alla sentenza. La fisioterapista, che si è presentata in Tribunale con un tailleur blu ed è apparsa provata dopo 15 mesi trascorsi in carcere, nella sua confessione aveva spiegato di aver ucciso Gigi Bici con la pistola che lui stesso le aveva venduto. In fase dibattimentale è caduta l'aggravante della premeditazione, consentendo all'imputata di chiedere il rito abbreviato. Secondo i legali di parte civile, potrebbe però profilarsi un dolo intenzionale nel comportamento della donna. Pasetti è accusata, oltre che del delitto di Criscuolo, anche dell'occultamento del cadavere, della detenzione illegale della pistola con cui ha ucciso l'uomo e di 23 cartucce, e della tentata estorsione nei confronti delle figlie e dell'attuale compagna di Gigi Bici. Criscuolo era scomparso l'8 novembre 2021, il giorno stesso in cui, secondo la Procura, è stato ucciso. Il corpo era stato ritrovato vicino a casa di Pasetti, a Calignano, il 20 dicembre 2021. Ora la sentenza che arriverà per rito abbreviato.