Giochi olimpici invernali, gli aeroporti di Milano official supporter dell'evento

Gli aeroporti di Malpensa e Linate sono Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A tre mesi dall’inizio del grande evento mondiale Fondazione Milano Cortina 2026 e Sea Milan Airports, gestore degli aeroporti milanesi hanno siglato un accordo di partnership, importante valore aggiunto per il sistema di competenze che sostiene l’organizzazione dei Giochi perché conferma il ruolo degli scali milanesi come uno dei punti di riferimento fondamentali per l’arrivo in Italia delle circa 2 milioni di persone attese. Sea metterà a infatti a disposizione le proprie infrastrutture e la propria esperienza, garantendo eccellenti servizi dedicati ai visitatori, agli atleti, alle delegazioni, ai tecnici e ai media provenienti da tutto il mondo.

L’aeroporto di Milano Malpensa sarà una delle porte d’ingresso ai Giochi e accoglierà circa 340.000 passeggeri solo nei 60 giorni che precedono, accompagnano e seguono il grande evento sportivo. In particolare, nella settimana precedente alla cerimonia di apertura si stima l’arrivo a Malpensa di oltre 15.500 stakeholder e di oltre 150.000 spettatori. Nei giorni dell’evento, questo aeroporto gestirà fino a 4.000 bagagli fuori misura, concentrati nei giorni di picco.

“Siamo lieti di accogliere Sea Milan Airports tra gli Official Supporter. Gli aeroporti lombardi sono uno dei primi punti di incontro con l’atmosfera dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. La loro posizione strategica e la loro capacità di gestire flussi complessi costituiranno un contributo fondamentale al successo dell’evento - commenta Andrea Varnier, ceo di Milano Cortina 2026 -. L’eccellenza dei servizi offerti trasformerà ogni arrivo negli aeroporti di Malpensa e Linate in un’esperienza speciale. Sarà un evento unico per tutti: atleti, visitatori e aziende come Sea, protagoniste di questa straordinaria avventura”.

“Far parte di questo progetto e supportare un evento che rappresenta un momento storico per il nostro Paese –aggiunge Armando Brunini, amministratore delegato e direttore generale di Sea – significa contribuire al successo di una manifestazione che unisce sport, . Questo evento conferma ulteriormente il ruolo strategico dei nostri aeroporti, accompagnando Milano verso un appuntamento sportivo internazionale di straordinaria rilevanza”.