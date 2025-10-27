Abbonati
Girare l’Europa gratis per un mese: torna l’Interrail per i giovani. Ecco come ottenerlo

L’Unione Europea rilancia l’iniziativa DiscoverEu, permettendo ai diciottenni di viaggiare gratuitamente su treni e trasporti locali in Europa per un massimo di 30 giorni. Le iscrizioni saranno aperte dal 30 ottobre al 13 novembre 2025, con quasi 5.000 pass disponibili per l’Italia

L’Unione Europea rilancia l’iniziativa DiscoverEu, permettendo ai giovani diciottenni di viaggiare gratuitamente in Europa su treni e trasporti locali. L’iniziativa celebra il 40° anniversario degli Accordi di Schengen sulla libera circolazione e mette a disposizione quasi 5.000 pass solo per l’Italia.

Cos’è l’Interrail gratuito per i giovani

Il progetto consente ai fortunati selezionati di viaggiare in Europa per un periodo compreso tra uno e trenta giorni, usufruendo di un pass gratuito che copre quasi esclusivamente i treni in seconda classe o economy. Chi partecipa potrà esplorare città, paesi e culture diverse, usufruendo anche di sconti su alloggi, eventi culturali e sportivi grazie a una carta dedicata. Le iscrizioni apriranno dal 30 ottobre al 13 novembre 2025, e sarà possibile partire a partire dal 1° marzo 2026.

Chi può partecipare

Possono partecipare tutti i giovani diciottenni nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 e residenti in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus+, ovvero tutti gli Stati membri dell’Ue, oltre a Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. Gli studenti britannici non possono partecipare, a meno che non siano residenti in uno Stato membro dell’Ue.

Come iscriversi: documenti e quiz

Il procedimento di iscrizione è semplice: basta collegarsi al sito ufficiale e inserire numero di carta d’identità, passaporto o carta di soggiorno per i residenti non europei. I candidati dovranno superare un mini quiz di selezione composto da cinque domande a risposta multipla, con una sesta domanda di spareggio in caso di parità.

Viaggiare in gruppo

Chi desidera partire con amici può farlo in gruppi fino a quattro persone, tutte nate nel 2007. In questo caso, sarà sufficiente che uno solo dei componenti superi il quiz e condivida il codice di candidatura con gli altri. Compagni di viaggio maggiorenni possono unirsi, ma a proprie spese.

Come funziona la selezione

Ogni Paese riceve un numero prefissato di pass, proporzionale alla popolazione. L’Italia ha 4.888 pass a disposizione, mentre la Germania guida la classifica con 6.837 pass e la Francia segue con 5.540. Se un Paese non utilizza tutti i pass assegnati, quelli in eccedenza verranno redistribuiti tra i candidati dei Paesi con maggiore richiesta.

Un’opportunità unica

L’iniziativa rappresenta una occasione irripetibile per i giovani di scoprire l’Europa in totale libertà, con un budget minimo e l’esperienza diretta

della cultura e delle tradizioni dei diversi Stati membri. Un modo per vivere l’Europa in prima persona, celebrando i valori di libera circolazione e scambio culturale che gli Accordi di Schengen hanno sancito 40 anni fa.

