La giudice anti Cav adesso firma le sentenze pro accoglienza

Visti eccezionali, una marea di cause contro il Viminale, risarcimenti che l’Italia deve pagare nei confronti dei clandestini, migranti in Italia per visite mediche a spese della nostra sanità. Sono solo alcuni degli argomenti delle numerose sentenze del giudice pro-immigrazione, Damiana Colla, che nell’ultimo anno - ma soprattutto negli ultimi mesi - si è battuta come paladina degli invisibili scaricando tutte le responsabilità sulle nostre istituzioni. Come abbiamo già documentato, è lei l’artefice del maxi risarcimento che l’Italia deve pagare a un migrante della rotta balcanica. Ed è sempre lei la protagonista della sentenza che ha concesso il visto eccezionale per un afghano e tutta la sua famiglia. Ma c'è di più. Ha anche fatto vincere la causa ad una migrante che aveva diffidato la questura di Roma a causa delle file fuori dall’edificio per la richiesta di protezione internazionale. In pratica la Colla ha ordinato alla questura preposta di accogliere la domanda entro sei giorni, in quanto le lunghe attese minano un diritto fondamentale della migrante, messa in pericolo a causa dell’attesa. Così è riassunto nella sentenza di cui IlGiornale.it è entrato in possesso.

Ma chi è Damiana Colla? Giudice della sezione civile del Tribunale di Roma, non si dimostra benevola solo nei confronti degli immigrati ma anche della stampa di sinistra. È lei l'artefice di alcune sentenze a favore di Repubblica e del Fatto Quotidiano finite in passato al centro del dibattito pubblico. Quella che aveva tirato in ballo il gruppo Gedi era legata ad un articolo su Vincenzo De Bustis Figarola, ex direttore generale della Banca Popolare di Bari che aveva richiesto un risarcimento di 50mila euro a causa del pezzo " basato su notizie false volte alla rappresentazione di un’immagine distorta del suo operato professionale ". Richiesta rigettata e e banchiere condannato a pagare i danni a Repubblica . Più eclatante, però, il processe che vede protagonista il giornale diretto da Marco Travaglio. Silvio Berlusconi aveva impugnato una causa contro Il Fatto Quotidiano per due articoli ritenuti diffamatori nei suoi confronti. I pezzi avevano indubbiamente un tono aggressivo e offensivo ma non per il giudice.