Il giudice libera già due dei quattro ultrà arrestati

Nella giornata di ieri, erano stati quattro gli arresti tra gli ultrà che domenica pomeriggio hanno dato vita a una vera e propria guerriglia sull'autostrada A1 in un'area di servizio nei pressi di Arezzo. Ma quest'oggi, due sono già stati scarcerati dal giudice di Roma, che non ha convalidato l'arresto non riconoscendo l'urgenza e la necessità per l'arresto in flagranza differita. Ora, il giudice ha disposto l'invio degli atti al pm che li trasmetterà ad Arezzo. La procura aveva chiesto invece per i due, difesi dall'avvocato Marco Bottaro, la convalida dell'arresto.

Emiliano Bigi e Filippo Lombardi sono dunque tornati in libertà a differenza di Martino Di Tosto e di Antonio Marigliano. Durante l'udenza di questa mattina, Emiliano Bigi ha giustificato il rinvenimento addosso di un coltello (sequestrato dalle forze dell'ordine nel corso della perquisizione) per motivi lavorativi, essendo lui un idraulico. " Il coltello lo porto con me perché lo uso per lavorare ", ha dichiarato l'uomo. Anche loro sono accusati di rissa aggravata. Oggi, invece, ad Arezzo si è tenuta l'udienza di convalida del fermo per Martino Di Tosto, il primo ultrà arrestato a seguito degli scontri dopo aver ricevuto le cure mediche presso l'ospedale aretino. Il tifoso si è avvalso della facoltà di non rispondere e il giudice si è così ritirato in camera di consiglio per emettere l'ordinanza.